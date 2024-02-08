https://ria.ru/20240208/kmz-1926228618.html

KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС

KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС - РИА Новости, 08.02.2024

KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил заказ "Росэнергоатома" на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:31

2024-02-08T17:31

2024-02-08T18:00

укроборонпром

россия

росэнергоатом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926234860_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_4efb3b861ac4e814b1691c308544a073.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил заказ "Росэнергоатома" на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности резервного питания АЭС России, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Ранее комплектующие для резервного питания российских АЭС поставляло предприятие концерна "Укроборонпром" (завод имени Малышева в Харькове), специализирующегося на выпуске среднеоборотных двигателей и бронетанковый техники в интересах в вооруженных сил Украины. "Росэнергоатом успешно принял третий этап договора по импортозамещению комплектующих для поддержания энергобезопасности резервного питания энергоблоков целого ряда российских атомных электростанций. Выполнены работы на 2,9 миллиарда рублей. Таким образом благодаря нашему холдингу "Росэнергоатом" успешно преодолел зависимость от украинского импорта", - сказал Даниленко. По его словам, речь идет о комплектующих для обеспечения работы дизельных электростанций, которые отвечают за охлаждение реакторов в случае нештатной ситуации на АЭС. "Согласно нормативным документам, "Укроборонпром" успешно манипулировал возможностью применения комплектующих российского производства, закидывая письмами "Росэнергоатом" о недопустимости применения комплектующих, изготовленных российскими производителями", - подчеркнул Даниленко. По его словам, используя традиционные методы ограничения конкуренции, применяемые западными государствами, Украина в 2021 году внесла KMZ, ведущее предприятие по изготовлению комплектующих для дизельных двигателей, в санкционный список Украины указом Владимира Зеленского. "Росэнергоатом" в свою очередь заблаговременно начал проработку вопроса по подготовке договора на импортозамещение указанных комплектующих, провел конкурс и заключил договор с Кингисеппском заводом. По истечении двух лет работы предприятия холдинга успешно выполнили первые три этапа договора: разработку конструкторской и технологической документации, строительство испытательного стенда для проверки качества изготовления комплектующих. "Самые сложные этапы позади. Военно-промышленный холдинг KMZ за время своей работы построил более 15 высокомощных испытательных стендов в том числе для испытания газотурбинных двигателей, средне-оборотного двигателя, двигателя на газовом топливе, десятки испытательных стендов для проверки сложной топливной аппаратуры в том числе авиационных двигателей", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что в оперативных планах KMZ - импортозамещение двигателей других производителей.

https://ria.ru/20231127/rosatom-1912030344.html

https://ria.ru/20240129/oduvanchik-1924065560.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

укроборонпром, россия, росэнергоатом