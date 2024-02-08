Рейтинг@Mail.ru
KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 08.02.2024 (обновлено: 18:00 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kmz-1926228618.html
KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС
KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС - РИА Новости, 08.02.2024
KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил заказ "Росэнергоатома" на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:31
2024-02-08T18:00
укроборонпром
россия
росэнергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926234860_109:0:1172:598_1920x0_80_0_0_4efb3b861ac4e814b1691c308544a073.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил заказ "Росэнергоатома" на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности резервного питания АЭС России, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Ранее комплектующие для резервного питания российских АЭС поставляло предприятие концерна "Укроборонпром" (завод имени Малышева в Харькове), специализирующегося на выпуске среднеоборотных двигателей и бронетанковый техники в интересах в вооруженных сил Украины. "Росэнергоатом успешно принял третий этап договора по импортозамещению комплектующих для поддержания энергобезопасности резервного питания энергоблоков целого ряда российских атомных электростанций. Выполнены работы на 2,9 миллиарда рублей. Таким образом благодаря нашему холдингу "Росэнергоатом" успешно преодолел зависимость от украинского импорта", - сказал Даниленко. По его словам, речь идет о комплектующих для обеспечения работы дизельных электростанций, которые отвечают за охлаждение реакторов в случае нештатной ситуации на АЭС. "Согласно нормативным документам, "Укроборонпром" успешно манипулировал возможностью применения комплектующих российского производства, закидывая письмами "Росэнергоатом" о недопустимости применения комплектующих, изготовленных российскими производителями", - подчеркнул Даниленко. По его словам, используя традиционные методы ограничения конкуренции, применяемые западными государствами, Украина в 2021 году внесла KMZ, ведущее предприятие по изготовлению комплектующих для дизельных двигателей, в санкционный список Украины указом Владимира Зеленского. "Росэнергоатом" в свою очередь заблаговременно начал проработку вопроса по подготовке договора на импортозамещение указанных комплектующих, провел конкурс и заключил договор с Кингисеппском заводом. По истечении двух лет работы предприятия холдинга успешно выполнили первые три этапа договора: разработку конструкторской и технологической документации, строительство испытательного стенда для проверки качества изготовления комплектующих. "Самые сложные этапы позади. Военно-промышленный холдинг KMZ за время своей работы построил более 15 высокомощных испытательных стендов в том числе для испытания газотурбинных двигателей, средне-оборотного двигателя, двигателя на газовом топливе, десятки испытательных стендов для проверки сложной топливной аппаратуры в том числе авиационных двигателей", - сказал Даниленко. Он подчеркнул, что в оперативных планах KMZ - импортозамещение двигателей других производителей.
https://ria.ru/20231127/rosatom-1912030344.html
https://ria.ru/20240129/oduvanchik-1924065560.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926234860_242:0:1039:598_1920x0_80_0_0_9d23d854d3cf46b612cc447af7122893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
укроборонпром, россия, росэнергоатом
Укроборонпром, Россия, Росэнергоатом
KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для АЭС

KMZ импортозаместил "Укроборонпром" в выпуске комплектующих для российских АЭС

© Фото : KMZРоссийский KMZ импортозаместил "Укроборонпром" по комплектующим к АЭС
Российский KMZ импортозаместил Укроборонпром по комплектующим к АЭС - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : KMZ
Российский KMZ импортозаместил "Укроборонпром" по комплектующим к АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) выполнил заказ "Росэнергоатома" на 2,9 миллиарда рублей на проведение работ по обеспечению надежности резервного питания АЭС России, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
Ранее комплектующие для резервного питания российских АЭС поставляло предприятие концерна "Укроборонпром" (завод имени Малышева в Харькове), специализирующегося на выпуске среднеоборотных двигателей и бронетанковый техники в интересах в вооруженных сил Украины.
© Фото : KMZЗавод KMZ
Российский KMZ импортозаместил Укроборонпром на комплектующих к АЭС - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : KMZ
Завод KMZ
"Росэнергоатом успешно принял третий этап договора по импортозамещению комплектующих для поддержания энергобезопасности резервного питания энергоблоков целого ряда российских атомных электростанций. Выполнены работы на 2,9 миллиарда рублей. Таким образом благодаря нашему холдингу "Росэнергоатом" успешно преодолел зависимость от украинского импорта", - сказал Даниленко.
По его словам, речь идет о комплектующих для обеспечения работы дизельных электростанций, которые отвечают за охлаждение реакторов в случае нештатной ситуации на АЭС.
Стенд госкорпорации Росатом
Для реакторов АЭС "Росатома" создадут первый российский гайковерт
27 ноября 2023, 09:39
"Согласно нормативным документам, "Укроборонпром" успешно манипулировал возможностью применения комплектующих российского производства, закидывая письмами "Росэнергоатом" о недопустимости применения комплектующих, изготовленных российскими производителями", - подчеркнул Даниленко.
По его словам, используя традиционные методы ограничения конкуренции, применяемые западными государствами, Украина в 2021 году внесла KMZ, ведущее предприятие по изготовлению комплектующих для дизельных двигателей, в санкционный список Украины указом Владимира Зеленского.
"Росэнергоатом" в свою очередь заблаговременно начал проработку вопроса по подготовке договора на импортозамещение указанных комплектующих, провел конкурс и заключил договор с Кингисеппском заводом.
© Фото : KMZKMZ
Российский KMZ импортозаместил Укроборонпром на комплектующих к АЭС - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : KMZ
KMZ
По истечении двух лет работы предприятия холдинга успешно выполнили первые три этапа договора: разработку конструкторской и технологической документации, строительство испытательного стенда для проверки качества изготовления комплектующих.
"Самые сложные этапы позади. Военно-промышленный холдинг KMZ за время своей работы построил более 15 высокомощных испытательных стендов в том числе для испытания газотурбинных двигателей, средне-оборотного двигателя, двигателя на газовом топливе, десятки испытательных стендов для проверки сложной топливной аппаратуры в том числе авиационных двигателей", - сказал Даниленко.
Он подчеркнул, что в оперативных планах KMZ - импортозамещение двигателей других производителей.
Безэкпипажный катер ББКН Одуванчик
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
29 января, 09:21
 
УкроборонпромРоссияРосэнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала