https://ria.ru/20240208/kirov-1926219887.html

Выставка инновационных стартапов проходит в Кирове

Выставка инновационных стартапов проходит в Кирове - РИА Новости, 08.02.2024

Выставка инновационных стартапов проходит в Кирове

Выставка инновационных стартапов "Время инноваций" проходит в Кирове в год 650-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:55

2024-02-08T16:55

2024-02-08T17:09

кировская область

кировская область

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Выставка инновационных стартапов "Время инноваций" проходит в Кирове в год 650-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона. Выставка инноваций стала одной из площадок межвузовского Дня российской науки, который отмечается 8 февраля. "На выставке представлены наиболее интересные и значимые результаты инновационных идей студентов и молодых ученых ведущих вузов Кировской области. Так, студенты разработали игру "Юридическая пицца", с помощью которой жители узнают о способах решения тех или иных семейно-правовых вопросов. Молодые ученые представили проекты по выращиванию микрозелени, комплекс для животноводческих хозяйств, жидкую изоленту, экологически чистый транспорт, работающий на биотопливном моторе", - говорится в сообщении. Губернатор Кировской области Александр Соколов посетил научный форум, встретился с молодыми учеными и их наставниками. "Наши студенты, их наставники, научные школы развивают науку, достижения которой востребованы жизнью. Убедился в этом на выставке инновационных стартапов. Студенты показали свои разработки — от бытовых до тех, которые применимы во время специальной военной операции. Это необходимые вещи для солдат — от средств передвижения до медицинских изделий. Много разработок связано с производством сельхозпродукции. Посоветовал студентам активнее взаимодействовать между вузами — сегодня именно на стыке знаний рождаются лучшие идеи", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона предложил всем, кто занимается развитием науки, координировать свои усилия в различных отраслях знаний, и пожелал исследовательских открытий и верных команд единомышленников.

https://ria.ru/20240126/ochag-1923711708.html

https://ria.ru/20240202/kirov-1925048822.html

кировская область

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кировская область, киров, александр соколов