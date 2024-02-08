https://ria.ru/20240208/khotsenko-1926075459.html

Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск

Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск - РИА Новости, 08.02.2024

Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск

Глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пригласил в регион американского журналиста Такера Карлсона, пообещав познакомить его с местными... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:38

2024-02-08T08:38

2024-02-08T08:41

россия

омская область

москва

такер карлсон

виталий хоценко

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пригласил в регион американского журналиста Такера Карлсона, пообещав познакомить его с местными красотами, традициями и культурой. Карлсон приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Первое за три года интервью президента РФ еще не опубликовано, но уже широко обсуждается. Карлсон заявлял, что хочет рассказать Западу, что на самом деле происходит между Москвой и Киевом. "Прочитал в СМИ, что западный журналист Такер Карлсон, который сейчас открывает для себя Россию, хотел бы побывать в Сибири. Желание вполне понятно, Сибирь - сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну. Лично познакомлю Такера Карлсона с нашими красотами, традициями и культурой", - написал Хоценко.

https://ria.ru/20240208/karlson-1926068509.html

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Варвара Скокшина

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