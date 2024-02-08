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Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск - РИА Новости, 08.02.2024
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08:38 08.02.2024 (обновлено: 08:41 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/khotsenko-1926075459.html
Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск
Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск - РИА Новости, 08.02.2024
Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск
Глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пригласил в регион американского журналиста Такера Карлсона, пообещав познакомить его с местными... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:38
2024-02-08T08:41
россия
омская область
москва
такер карлсон
виталий хоценко
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пригласил в регион американского журналиста Такера Карлсона, пообещав познакомить его с местными красотами, традициями и культурой. Карлсон приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Первое за три года интервью президента РФ еще не опубликовано, но уже широко обсуждается. Карлсон заявлял, что хочет рассказать Западу, что на самом деле происходит между Москвой и Киевом. "Прочитал в СМИ, что западный журналист Такер Карлсон, который сейчас открывает для себя Россию, хотел бы побывать в Сибири. Желание вполне понятно, Сибирь - сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну. Лично познакомлю Такера Карлсона с нашими красотами, традициями и культурой", - написал Хоценко.
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Губернатор Хоценко пригласил Карлсона в Омск

Губернатор Омской области Хоценко пригласил Карлсона в гости

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пригласил в регион американского журналиста Такера Карлсона, пообещав познакомить его с местными красотами, традициями и культурой.
Карлсон приехал в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Первое за три года интервью президента РФ еще не опубликовано, но уже широко обсуждается. Карлсон заявлял, что хочет рассказать Западу, что на самом деле происходит между Москвой и Киевом.
"Прочитал в СМИ, что западный журналист Такер Карлсон, который сейчас открывает для себя Россию, хотел бы побывать в Сибири. Желание вполне понятно, Сибирь - сердце России. Поэтому приглашаю журналиста к нам в Омск, чтобы он смог окончательно влюбиться в нашу страну. Лично познакомлю Такера Карлсона с нашими красотами, традициями и культурой", - написал Хоценко.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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РоссияОмская областьМоскваТакер КарлсонВиталий ХоценкоИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир Путин
 
 
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