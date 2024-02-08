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Более 500 млн рублей привлек бизнес КБР по "зонтичным" поручительствам
Более 500 млн рублей привлек бизнес КБР по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 08.02.2024
Более 500 млн рублей привлек бизнес КБР по "зонтичным" поручительствам
В Кабардино-Балкарской Республике за счет "зонтичных" поручительств малый и средний бизнес в прошедшем году привлек кредитов на 549 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:56
2024-02-08T17:56
2024-02-08T17:56
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кабардино-Балкарской Республике за счет "зонтичных" поручительств малый и средний бизнес в прошедшем году привлек кредитов на 549 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. Как отметили в пресс-службе, данная сумма почти вдвое превышает показатель 2022 года. Объем поручительств составил 274 миллиона рублей, количество кредитов – 43 единицы. В числе целей кредитования: оборот – 310 миллионов рублей, инвестиции – 192 миллиона рублей, развитие предпринимательской деятельности – 46,7 миллиона рублей. "Зонтичные" поручительства - это упрощенный способ получения банковского финансирования. Механизм был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кабардино-балкарская республика (кбр), предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Предприниматели
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Кабардино-Балкарской Республике за счет "зонтичных" поручительств малый и средний бизнес в прошедшем году привлек кредитов на 549 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Как отметили в пресс-службе, данная сумма почти вдвое превышает показатель 2022 года. Объем поручительств составил 274 миллиона рублей, количество кредитов – 43 единицы.
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В числе целей кредитования: оборот – 310 миллионов рублей, инвестиции – 192 миллиона рублей, развитие предпринимательской деятельности – 46,7 миллиона рублей.
"Зонтичные" поручительства - это упрощенный способ получения банковского финансирования. Механизм был запущен по поручению президента РФ
Владимира Путина в 2021 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".