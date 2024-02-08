https://ria.ru/20240208/karlson-1926167416.html
ЕС сообщил, что не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона
ЕС сообщил, что не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона - РИА Новости, 08.02.2024
ЕС сообщил, что не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона
Санкции ЕС готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС, в настоящее время ни предложений, ни дискуссий по санкциям в отношении американского журналиста... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:17
2024-02-08T14:17
2024-02-08T14:32
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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Санкции ЕС готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС, в настоящее время ни предложений, ни дискуссий по санкциям в отношении американского журналиста Такера Карлсона нет, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным."В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули", - сказал собеседник агентства.Стано добавил, что "санкции готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС (государствами-членами) в рамках внутренней и конфиденциальной процедуры, и мы не комментируем ее детали".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240208/karlson-1926138289.html
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Такер Карлсон, Евросоюз, Россия, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, В мире, США
ЕС сообщил, что не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона
ЕС не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Путиным