https://ria.ru/20240208/karlson-1926167416.html

ЕС сообщил, что не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона

ЕС сообщил, что не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона - РИА Новости, 08.02.2024

ЕС сообщил, что не обсуждает введение санкций против Такера Карлсона

Санкции ЕС готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС, в настоящее время ни предложений, ни дискуссий по санкциям в отношении американского журналиста... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:17

2024-02-08T14:17

2024-02-08T14:32

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Санкции ЕС готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС, в настоящее время ни предложений, ни дискуссий по санкциям в отношении американского журналиста Такера Карлсона нет, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Ранее издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента написало, что ЕС может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с российским президентом Владимиром Путиным."В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули", - сказал собеседник агентства.Стано добавил, что "санкции готовятся, обсуждаются и принимаются в Совете ЕС (государствами-членами) в рамках внутренней и конфиденциальной процедуры, и мы не комментируем ее детали".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.

https://ria.ru/20240208/karlson-1926138289.html

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

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Кирилл Волков

такер карлсон, евросоюз, россия, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, в мире, сша