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"Величайшая угроза": в США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон - РИА Новости, 08.02.2024
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07:01 08.02.2024 (обновлено: 09:41 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/karlson-1926068509.html
"Величайшая угроза": в США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон
"Величайшая угроза": в США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон - РИА Новости, 08.02.2024
"Величайшая угроза": в США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон
Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет "величайшим ударом" по русофобии, которым пропитано американское общество, такое... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:01
2024-02-08T09:41
в мире
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такер карлсон
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет "величайшим ударом" по русофобии, которым пропитано американское общество, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье на сайте Scott Ritter Extra."Это потрясет русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений, что может вывести Америку из траектории конфликта, исключив возможность ядерной войны", — написал он.По словам Риттера, безудержная русофобия угрожает национальной безопасности самих США, так как она создает ложное чувство опасности, заставляя идти на эскалацию конфликта."Если американский народ хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание в следующем десятилетии, ему необходимо ввести противоядие от болезни русофобии. Это противоядие нетрудно приобрести: оно состоит из правды, основанной на фактах и реалистичном понимании мира, в котором мы живем", — полагает эксперт.По мнению Риттера, в условиях, когда большинство ведущих американских СМИ "уже давно коррумпированы" и пропагандируют русофобию, именно интервью Такера Карлсона может стать таким "противоядием".Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Интервью российского президента будет опубликовано 9 февраля, в 2 часа ночи мск.Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом, в апреле 2023 года сенсационно отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926060760.html
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в мире, россия, сша, америка, такер карлсон, скотт риттер, владимир путин
В мире, Россия, США, Америка, Такер Карлсон, Скотт Риттер, Владимир Путин
"Величайшая угроза": в США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон

Риттер: интервью Путина Карлсону станет ударом по русофобии в США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет "величайшим ударом" по русофобии, которым пропитано американское общество, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье на сайте Scott Ritter Extra.
"Это потрясет русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений, что может вывести Америку из траектории конфликта, исключив возможность ядерной войны", — написал он.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Путин знает. В США испугались выхода интервью Карлсону
Вчера, 04:40
По словам Риттера, безудержная русофобия угрожает национальной безопасности самих США, так как она создает ложное чувство опасности, заставляя идти на эскалацию конфликта.
«
"Если американский народ хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание в следующем десятилетии, ему необходимо ввести противоядие от болезни русофобии. Это противоядие нетрудно приобрести: оно состоит из правды, основанной на фактах и реалистичном понимании мира, в котором мы живем", — полагает эксперт.
По мнению Риттера, в условиях, когда большинство ведущих американских СМИ "уже давно коррумпированы" и пропагандируют русофобию, именно интервью Такера Карлсона может стать таким "противоядием".
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Интервью российского президента будет опубликовано 9 февраля, в 2 часа ночи мск.
Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом, в апреле 2023 года сенсационно отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Такер Карлсон назвал дату и время выхода интервью с Путиным
Вчера, 04:15
 
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