"Величайшая угроза": в США раскрыли, что на самом деле совершил Карлсон
Риттер: интервью Путина Карлсону станет ударом по русофобии в США
Американский журналист Такер Карлсон в Москве
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет "величайшим ударом" по русофобии, которым пропитано американское общество, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье на сайте Scott Ritter Extra.
"Это потрясет русофобию в Америке до основания и тем самым, будем надеяться, заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений, что может вывести Америку из траектории конфликта, исключив возможность ядерной войны", — написал он.
По словам Риттера, безудержная русофобия угрожает национальной безопасности самих США, так как она создает ложное чувство опасности, заставляя идти на эскалацию конфликта.
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"Если американский народ хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание в следующем десятилетии, ему необходимо ввести противоядие от болезни русофобии. Это противоядие нетрудно приобрести: оно состоит из правды, основанной на фактах и реалистичном понимании мира, в котором мы живем", — полагает эксперт.
По мнению Риттера, в условиях, когда большинство ведущих американских СМИ "уже давно коррумпированы" и пропагандируют русофобию, именно интервью Такера Карлсона может стать таким "противоядием".
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Интервью российского президента будет опубликовано 9 февраля, в 2 часа ночи мск.
Карлсона, который является самым рейтинговым американским журналистом, в апреле 2023 года сенсационно отстранили от эфира телеканала Fox New. В своей программе в X он заявлял, что американских политиков, высказывающихся против продолжения поддержки Украины, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Россией.