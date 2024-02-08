https://ria.ru/20240208/kadyrov-1926220042.html

Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени - РИА Новости, 08.02.2024

Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ разместили на сайте... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:56

2024-02-08T16:56

2024-02-08T17:28

рамзан кадыров

политика

россия

владимир путин

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырова Рамзана Ахматовича — главу Чеченской Республики", — говорится в документе.Председателя парламента Чечни Магомеда Даудова также наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельности и многолетнюю добросовестную работу.Кадырова раньше уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.Кроме того, глава республики имеет звание Героя России, а также награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества и орденом Почета.

https://ria.ru/20240131/delimkhanov-1924635468.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, политика, россия, владимир путин, магомед даудов, чеченская республика (чечня)