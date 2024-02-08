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Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени - РИА Новости, 08.02.2024
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16:56 08.02.2024 (обновлено: 17:28 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/kadyrov-1926220042.html
Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени
Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени - РИА Новости, 08.02.2024
Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени
Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ разместили на сайте... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:56
2024-02-08T17:28
рамзан кадыров
политика
россия
владимир путин
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырова Рамзана Ахматовича — главу Чеченской Республики", — говорится в документе.Председателя парламента Чечни Магомеда Даудова также наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельности и многолетнюю добросовестную работу.Кадырова раньше уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.Кроме того, глава республики имеет звание Героя России, а также награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества и орденом Почета.
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рамзан кадыров, политика, россия, владимир путин, магомед даудов, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Политика, Россия, Владимир Путин, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырова Рамзана Ахматовича — главу Чеченской Республики", — говорится в документе.
Председателя парламента Чечни Магомеда Даудова также наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Кадырова раньше уже награждали орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.
Кроме того, глава республики имеет звание Героя России, а также награжден орденом Александра Невского, орденом Мужества и орденом Почета.
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Рамзан КадыровПолитикаРоссияВладимир ПутинМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)
 
 
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