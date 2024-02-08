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В Британии утилизируют аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины, пишут СМИ
В Британии утилизируют аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
В Британии утилизируют аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины, пишут СМИ
Власти Великобритании планируют утилизировать оставшееся после пандемии COVID-19 реанимационное оборудование для поддержания дыхания, несмотря на призывы... РИА Новости, 08.02.2024
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Власти Великобритании планируют утилизировать оставшееся после пандемии COVID-19 реанимационное оборудование для поддержания дыхания, несмотря на призывы отправить часть на Украину, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. "Правительство Великобритании планирует в следующем месяце утилизировать все запасы реанимационного оборудования, оставшегося после пандемии коронавируса, несмотря на призывы отправить две тысячи аппаратов искусственного дыхания на Украину", - пишет издание. Как пишет Financial Times, что речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. По данным газеты, в британском министерстве здравоохранения не могут послать Киеву указанное оборудование, поскольку эти аппараты искусственного дыхания разрабатывались по срочному госконтракту и не получили европейские сертификаты соответствия. В связи с этим, сперва британские чиновники должны получить официальный ответ с Украины, что страна готова принять устройства без маркировки о том, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС, отмечает газета. В то же время чиновник из украинского посольства сообщил изданию, что Киев готов принять любое медицинское оборудование на фоне его острой нехватки, несмотря на бюрократию. Источники издания отметили, что решение о продаже, передаче и утилизации оставшегося оборудования связано с возросшими затратами на его хранение. При этом британские чиновники подчеркивают, что минздрав страны не пользовался этими аппаратами уже два года. Как указывает издание, министерство здравоохранения не предоставило информацию о числе аппаратов, которые будут утилизированы. Однако газета пишет, что на хранении кроме вышеуказанных приборов находятся более 9 тысяч устройств вентиляции легких, свыше 21 тысячи шприцевых помп для ввода лекарств и примерно 2,5 тысячи приборов для мониторинга состояния пациента. Источники Financial Times также не сообщили стоимость оборудования и цену, в которую обходится его хранение, резюмирует газета.
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В Британии утилизируют аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины, пишут СМИ
FT: в Великобритании утилизируют аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости.
Власти Великобритании планируют утилизировать оставшееся после пандемии COVID-19 реанимационное оборудование для поддержания дыхания, несмотря на призывы отправить часть на Украину, сообщила газета Financial Times
со ссылкой на источники.
«
"Правительство Великобритании планирует в следующем месяце утилизировать все запасы реанимационного оборудования, оставшегося после пандемии коронавируса, несмотря на призывы отправить две тысячи аппаратов искусственного дыхания на Украину", - пишет издание.
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Как пишет Financial Times, что речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением.
По данным газеты, в британском министерстве здравоохранения не могут послать Киеву
указанное оборудование, поскольку эти аппараты искусственного дыхания разрабатывались по срочному госконтракту и не получили европейские сертификаты соответствия. В связи с этим, сперва британские чиновники должны получить официальный ответ с Украины, что страна готова принять устройства без маркировки о том, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС
, отмечает газета.
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В то же время чиновник из украинского посольства сообщил изданию, что Киев готов принять любое медицинское оборудование на фоне его острой нехватки, несмотря на бюрократию.
Источники издания отметили, что решение о продаже, передаче и утилизации оставшегося оборудования связано с возросшими затратами на его хранение. При этом британские чиновники подчеркивают, что минздрав страны не пользовался этими аппаратами уже два года.
Как указывает издание, министерство здравоохранения не предоставило информацию о числе аппаратов, которые будут утилизированы. Однако газета пишет, что на хранении кроме вышеуказанных приборов находятся более 9 тысяч устройств вентиляции легких, свыше 21 тысячи шприцевых помп для ввода лекарств и примерно 2,5 тысячи приборов для мониторинга состояния пациента. Источники Financial Times также не сообщили стоимость оборудования и цену, в которую обходится его хранение, резюмирует газета.
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