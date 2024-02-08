https://ria.ru/20240208/italiya-1926230093.html

На окраине Рима протестуют фермеры

На окраине Рима протестуют фермеры - РИА Новости, 08.02.2024

На окраине Рима протестуют фермеры

Протестующие итальянские фермеры собрали свыше сотни тракторов на одной из своих стоянок на окраине Рима, где ожидают ответа от властей о проведении... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:35

2024-02-08T17:35

2024-02-08T17:56

рим

тоскана

лацио

в мире

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РИМ, 8 фев - РИА Новости. Протестующие итальянские фермеры собрали свыше сотни тракторов на одной из своих стоянок на окраине Рима, где ожидают ответа от властей о проведении манифестации за разговорами и едой, передаёт корреспондент РИА Новости. Одно из нескольких мест сбора аграриев вокруг Рима расположилось на севере итальянской столицы у пересечения с кольцевой автодорогой. Украшенные лозунгами и итальянскими флагами машины припаркованы на вершине холма, у подножья которого расположился скучающий наряд полиции. По словам полицейских, сюда добрались около 130 тракторов преимущественно из Тосканы, северных районов столичной области Лацио и горной Умбрии. В центре стоянки фермеры поставили свои палатки, автокемперы и импровизированную кухню с мангалом, где можно угоститься домашним вином, хлебом, сыром и пиццей. Помимо самих аграриев и журналистов на площади в центре "поселения" можно встретить детей и жён протестующих, которые приехали со своими семьями за компанию. Местной достопримечательностью уже стал пожилой человек, пришедший поддержать протест в образе итальянского национального героя Джузеппе Гарибальди. Он представился шеф-поваром сети рестораном по имени Паоло Челли и в разговоре с РИА Новости рассказал, как работал в Красноярске. Фермеры ждут пятницы, когда римские власти позволят им провести демонстрацию на одной из площадей города, куда пропустят десяток сельхозмашин и 1,5 тысячи человек. "К нам ещё приедут многие на тракторах и автобусах. Завтра мы символически проедем на десяти машинах по Риму, чтобы не создавать неприятностей горожанам. Нашей конечной целью является встреча с правительством, от него мы уже получили определенные сигналы", - заявил РИА Новости один из лидеров группы Сальваторе Фаис. По его словам, вокруг Рима на аналогичных стоянках собрались около тысячи тракторов. Он подчеркнул, что фермеры намерены оставаться на месте, "пока не привезут настоящих результатов". Требования фермеров изложены на борту одного из грузовиков: среди них перечислены изменение европейской "зелёной сделки", ограничение сельхозимпорта, снижение налогов и введение субсидий на топливо. "Мы находимся здесь с вечера понедельника. Говорят, завтра мы будем в Риме, но без машин. Пока мы спим в тракторах и в палатках, каждый устраивается как может", - заявил один из фермеров по имени Анджело, который в Тоскане производит молоко.

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

https://ria.ru/20240207/bolgariya-1925939874.html

рим

тоскана

лацио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рим, тоскана, лацио, в мире