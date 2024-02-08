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Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили более 22 миллионов раз с 2014 года - РИА Новости, 08.02.2024
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10:05 08.02.2024 (обновлено: 11:56 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/investportal-1926025626.html
Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили более 22 миллионов раз с 2014 года
Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили более 22 миллионов раз с 2014 года - РИА Новости, 08.02.2024
Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили более 22 миллионов раз с 2014 года
Каждый день на столичном Инвестиционном портале фиксируется порядка 9 тысяч визитов, а всего с 2014 года, когда он был запущен, площадку посетили более 22 млн... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:05
2024-02-08T11:56
экономика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Каждый день на столичном Инвестиционном портале фиксируется порядка 9 тысяч визитов, а всего с 2014 года, когда он был запущен, площадку посетили более 22 млн раз, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестиционный портал Москвы начал работу в 2014 году как ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами. Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. За время работы на портале зафиксировали более 22 миллионов визитов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что фиксируется ежедневно порядка 9 тыс. визитов на площадку, а число зарегистрированных личных кабинетов составляет более 111 тысяч.Отмечается, что посетители портала могут ознакомиться с инвесткартой города. На ней можно в онлайн-режиме увидеть актуальные лоты на столичных торгах, участки земли и помещения для создания и развития промпроизводств, в том числе на площадках ОЭЗ "Технополис Москва". На этой карте представлены площадки, где можно вести бизнес с детальными сведениями о строящихся рядом деловых и соцобъектах, а также транспортной инфраструктуре. Посетители портала могут воспользоваться не только инвестиционной картой, но и другими сервисами.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что посетители портала имеют возможность заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, направить на рассмотрение инвестиционный проект или концессионную инициативу. Также они могут записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости и подобрать меры поддержки.Он уточнил, что при помощи этого портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в "Московской технической школе", а также подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности.В прошлом году цифровые возможности Инвестпортала Москвы были значительно доработаны и расширены. После добавления новых информационных и аналитических слоев на инвестиционную карту Москвы пользователи смогут воспользоваться различными онлайн-инструментами для оценки потенциала той или иной площадки, просчета экономической эффективности и транспортной доступности проекта.На Инвестпортале столицы можно найти исчерпывающие сведения о мерах поддержки, в том числе и для промпредприятий, налоговых режимах, а также льготах. Данная площадка уменьшает время инвестора при поиске ресурса под открытие или развитие компании, предоставляет возможность оценки и предварительного расчета эффективности будущего бизнеса, открывает канал прямой коммуникации со столичными властями. Это позволяет Москве оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.Кроме того, развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика".Ранее Ефимов сообщал, что властями столицы утвержден Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) – ESG-статуса.
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , твой бизнес – новости
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили более 22 миллионов раз с 2014 года

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Каждый день на столичном Инвестиционном портале фиксируется порядка 9 тысяч визитов, а всего с 2014 года, когда он был запущен, площадку посетили более 22 млн раз, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Инвестиционный портал Москвы начал работу в 2014 году как ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами. Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. За время работы на портале зафиксировали более 22 миллионов визитов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Он добавил, что фиксируется ежедневно порядка 9 тыс. визитов на площадку, а число зарегистрированных личных кабинетов составляет более 111 тысяч.
Отмечается, что посетители портала могут ознакомиться с инвесткартой города. На ней можно в онлайн-режиме увидеть актуальные лоты на столичных торгах, участки земли и помещения для создания и развития промпроизводств, в том числе на площадках ОЭЗ "Технополис Москва". На этой карте представлены площадки, где можно вести бизнес с детальными сведениями о строящихся рядом деловых и соцобъектах, а также транспортной инфраструктуре. Посетители портала могут воспользоваться не только инвестиционной картой, но и другими сервисами.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что посетители портала имеют возможность заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, направить на рассмотрение инвестиционный проект или концессионную инициативу. Также они могут записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости и подобрать меры поддержки.
Он уточнил, что при помощи этого портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в "Московской технической школе", а также подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности.
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В прошлом году цифровые возможности Инвестпортала Москвы были значительно доработаны и расширены. После добавления новых информационных и аналитических слоев на инвестиционную карту Москвы пользователи смогут воспользоваться различными онлайн-инструментами для оценки потенциала той или иной площадки, просчета экономической эффективности и транспортной доступности проекта.
На Инвестпортале столицы можно найти исчерпывающие сведения о мерах поддержки, в том числе и для промпредприятий, налоговых режимах, а также льготах. Данная площадка уменьшает время инвестора при поиске ресурса под открытие или развитие компании, предоставляет возможность оценки и предварительного расчета эффективности будущего бизнеса, открывает канал прямой коммуникации со столичными властями. Это позволяет Москве оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.
Кроме того, развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика".
Ранее Ефимов сообщал, что властями столицы утвержден Порядок присвоения статуса соответствия деятельности организаций Целям устойчивого развития (ЦУР) – ESG-статуса.
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