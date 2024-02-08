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Бывший советник Трампа поддержал журналиста Такера Карлсона - РИА Новости, 08.02.2024
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21:10 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926267473.html
Бывший советник Трампа поддержал журналиста Такера Карлсона
Бывший советник Трампа поддержал журналиста Такера Карлсона - РИА Новости, 08.02.2024
Бывший советник Трампа поддержал журналиста Такера Карлсона
Сторонник и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун поддержал взявшего интервью у президента РФ Владимира Путина американского... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T21:10
2024-02-08T21:10
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Сторонник и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун поддержал взявшего интервью у президента РФ Владимира Путина американского журналиста Такера Карлсона. "Я вместе с Такером Карлсоном. ЕС... Зеленский и американские... (использует ненормативную лексику - ред.) могут идти... (использует ненормативную лексику - ред.)" , - написал Стоун в соцсети Х. В 2020 году он был осужден на 40 месяцев тюрьмы по обвинению в препятствовании правосудию в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Миллера подозрений о сговоре Дональда Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года. Трамп вскоре после вынесения приговора помиловал Стоуна. Как писала тогда газета The New York Times, за президентское помилование ратовал в том числе пользующийся доверием Трампа Карлсон. Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Публикация в соцсети Х, в которой Карлсон объявляет об интервью с российским президентом Владимиром Путиным, менее чем за два дня набрала более 100 миллионов просмотров. Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло почти на 400 тысяч и теперь составляет 11 815 030.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
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в мире, россия, сша, москва, такер карлсон, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
Бывший советник Трампа поддержал журналиста Такера Карлсона

Бывший советник Трампа поддержал журналиста Карлсона, взявшего интервью у Путина

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Сторонник и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун поддержал взявшего интервью у президента РФ Владимира Путина американского журналиста Такера Карлсона.
«
"Я вместе с Такером Карлсоном. ЕС... Зеленский и американские... (использует ненормативную лексику - ред.) могут идти... (использует ненормативную лексику - ред.)" , - написал Стоун в соцсети Х.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
В 2020 году он был осужден на 40 месяцев тюрьмы по обвинению в препятствовании правосудию в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Миллера подозрений о сговоре Дональда Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года. Трамп вскоре после вынесения приговора помиловал Стоуна. Как писала тогда газета The New York Times, за президентское помилование ратовал в том числе пользующийся доверием Трампа Карлсон.
Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Публикация в соцсети Х, в которой Карлсон объявляет об интервью с российским президентом Владимиром Путиным, менее чем за два дня набрала более 100 миллионов просмотров. Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло почти на 400 тысяч и теперь составляет 11 815 030.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону набрал сто миллионов просмотров
Вчера, 19:56
 
В миреРоссияСШАМоскваТакер КарлсонДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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