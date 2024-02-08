Бывший советник Трампа поддержал журналиста Такера Карлсона
Бывший советник Трампа поддержал журналиста Карлсона, взявшего интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Сторонник и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун поддержал взявшего интервью у президента РФ Владимира Путина американского журналиста Такера Карлсона.
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"Я вместе с Такером Карлсоном. ЕС... Зеленский и американские... (использует ненормативную лексику - ред.) могут идти... (использует ненормативную лексику - ред.)" , - написал Стоун в соцсети Х.
В 2020 году он был осужден на 40 месяцев тюрьмы по обвинению в препятствовании правосудию в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Миллера подозрений о сговоре Дональда Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года. Трамп вскоре после вынесения приговора помиловал Стоуна. Как писала тогда газета The New York Times, за президентское помилование ратовал в том числе пользующийся доверием Трампа Карлсон.
Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Публикация в соцсети Х, в которой Карлсон объявляет об интервью с российским президентом Владимиром Путиным, менее чем за два дня набрала более 100 миллионов просмотров. Количество подписчиков у Карлсона в X за это время выросло почти на 400 тысяч и теперь составляет 11 815 030.