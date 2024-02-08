Рейтинг@Mail.ru
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 08.02.2024 (обновлено: 19:57 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926240843.html
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости - РИА Новости, 08.02.2024
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:18
2024-02-08T19:57
интервью владимира путина такеру карлсону
telegram
такер карлсон
россия
общество
технологии
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926089648_0:133:2350:1455_1920x0_80_0_0_2e737cd10a84a50188d4b8fe3d6b7c25.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и аудитории сайта ria.ru. Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать. Сразу после публикации интервью новости, в том числе сообщения с пометкой "молния", будут доступны подписчикам ленты РИА Новости. Они также будут опубликованы на сайте ria.ru. Подписчики канала РИА Новости в Telegram также будут получать оперативную информацию. Также на ленту РИА Новости оперативно будут выходить комментарии российских и международных политиков и экспертов по ключевым заявлениям Путина в интервью. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 99 миллионов.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926205941.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926089648_0:0:1940:1455_1920x0_80_0_0_5d84a02d0878fe8d5850b2f9278eb4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью владимира путина такеру карлсону, telegram, такер карлсон, россия, общество, технологии, украина, владимир путин, дмитрий песков
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Telegram, Такер Карлсон, Россия, Общество, Технологии, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости

Интервью президента Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и аудитории сайта ria.ru.
Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56
Сразу после публикации интервью новости, в том числе сообщения с пометкой "молния", будут доступны подписчикам ленты РИА Новости. Они также будут опубликованы на сайте ria.ru. Подписчики канала РИА Новости в Telegram также будут получать оперативную информацию.
Также на ленту РИА Новости оперативно будут выходить комментарии российских и международных политиков и экспертов по ключевым заявлениям Путина в интервью.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 99 миллионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Интервью Путина разозлило СМИ еще до выхода, заявили во Франции
Вчера, 16:09
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуTelegramТакер КарлсонРоссияОбществоТехнологииУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала