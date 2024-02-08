https://ria.ru/20240208/intervyu-1926240843.html

Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости

Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости - РИА Новости, 08.02.2024

Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:18

2024-02-08T18:18

2024-02-08T19:57

интервью владимира путина такеру карлсону

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такер карлсон

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технологии

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владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и аудитории сайта ria.ru. Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать. Сразу после публикации интервью новости, в том числе сообщения с пометкой "молния", будут доступны подписчикам ленты РИА Новости. Они также будут опубликованы на сайте ria.ru. Подписчики канала РИА Новости в Telegram также будут получать оперативную информацию. Также на ленту РИА Новости оперативно будут выходить комментарии российских и международных политиков и экспертов по ключевым заявлениям Путина в интервью. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 99 миллионов.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926205941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью владимира путина такеру карлсону, telegram, такер карлсон, россия, общество, технологии, украина, владимир путин, дмитрий песков