https://ria.ru/20240208/intervyu-1926240843.html
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости - РИА Новости, 08.02.2024
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:18
2024-02-08T18:18
2024-02-08T19:57
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и аудитории сайта ria.ru. Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать. Сразу после публикации интервью новости, в том числе сообщения с пометкой "молния", будут доступны подписчикам ленты РИА Новости. Они также будут опубликованы на сайте ria.ru. Подписчики канала РИА Новости в Telegram также будут получать оперативную информацию. Также на ленту РИА Новости оперативно будут выходить комментарии российских и международных политиков и экспертов по ключевым заявлениям Путина в интервью. Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 99 миллионов.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926205941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина такеру карлсону, telegram, такер карлсон, россия, общество, технологии, украина, владимир путин, дмитрий песков
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Telegram, Такер Карлсон, Россия, Общество, Технологии, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Интервью Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости
Интервью президента Путина Такеру Карлсону будет доступно читателям РИА Новости
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет доступно подписчикам ленты РИА Новости, канала РИА Новости в Telegram и аудитории сайта ria.ru.
Ранее Карлсон анонсировал, что опубликует интервью Путина 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что приезд Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в США и России, интервью ждут и будут анализировать.
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Сразу после публикации интервью новости, в том числе сообщения с пометкой "молния", будут доступны подписчикам ленты РИА Новости. Они также будут опубликованы на сайте ria.ru. Подписчики канала РИА Новости в Telegram
также будут получать оперативную информацию.
Также на ленту РИА Новости оперативно будут выходить комментарии российских и международных политиков и экспертов по ключевым заявлениям Путина в интервью.
Карлсон во вторник опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 миллиона, за ночь превысило 50 миллионов, а на данный момент составляет 99 миллионов.
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