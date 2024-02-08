https://ria.ru/20240208/intervyu-1926141064.html
В Кремле ответили, какую реакцию ожидают после интервью Карлсона с Путиным
В Кремле ответили, какую реакцию ожидают после интервью Карлсона с Путиным - РИА Новости, 08.02.2024
В Кремле ответили, какую реакцию ожидают после интервью Карлсона с Путиным
Кремль не имеет конкретных ожиданий по реакции на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, реакция будет разнообразной... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:03
2024-02-08T13:15
политика
владимир путин
дмитрий песков
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет конкретных ожиданий по реакции на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, реакция будет разнообразной - главное, чтобы она была, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий. Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразная. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились", - сказал Песков журналистам.Ранее он подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240208/klinton-1926128021.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Кремле ответили, какую реакцию ожидают после интервью Карлсона с Путиным
Песков: у Кремля нет конкретных ожиданий по реакции на интервью Путина Карлсону
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кремль не имеет конкретных ожиданий по реакции на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, реакция будет разнообразной - главное, чтобы она была, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий. Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразная. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились", - сказал Песков журналистам.
Ранее он подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
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