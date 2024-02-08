https://ria.ru/20240208/informbezopasnost-1926059249.html

МИД: соседи США видят опасность зависимости от Запада в информбезопасности

МИД: соседи США видят опасность зависимости от Запада в информбезопасности - РИА Новости, 08.02.2024

МИД: соседи США видят опасность зависимости от Запада в информбезопасности

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна видят опасность зависимости от западных технологий информационной безопасности и с интересом наблюдают за... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T04:03

2024-02-08T04:03

2024-02-08T04:03

россия

латинская америка

карибский бассейн

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна видят опасность зависимости от западных технологий информационной безопасности и с интересом наблюдают за сотрудничеством ряда своих соседей и России, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. По его словам, Россия уже ведет плотную работу со странами региона в этой сфере. Ближайшие единомышленники – Куба, Венесуэла, Никарагуа, а также Бразилия, с которой есть "обоюдное понимание и желание двигаться навстречу заключению двусторонних договоренностей". Другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна с интересом наблюдают за сотрудничеством этих государств с Россией, отметил дипломат. "Они понимают, что, если полагаться только на западные решения в информационной безопасности, это может пойти им во вред. Скажу более решительно: это действительно пойдет им во вред. Западные страны не скрывают, что используют информационно-коммуникационные технологии в военно-политических целях – вплоть до использования личных устройств связи по всему миру без ведома их владельцев для совершения компьютерных атак", – сказал собеседник.

https://ria.ru/20240208/informbezopasnost-1926058768.html

россия

латинская америка

карибский бассейн

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россия, латинская америка, карибский бассейн