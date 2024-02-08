https://ria.ru/20240208/informbezopasnost-1926058768.html

МИД отметил интерес на Ближнем Востоке к опыту России по информбезопасности

МИД отметил интерес на Ближнем Востоке к опыту России по информбезопасности - РИА Новости, 08.02.2024

МИД отметил интерес на Ближнем Востоке к опыту России по информбезопасности

Москва наблюдает постоянный рост интереса многих ближневосточных стран к опыту России в информационной безопасности, сотрудничество с государствами региона в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:50

2024-02-08T03:50

2024-02-08T03:50

россия

ближний восток

москва

египет

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Москва наблюдает постоянный рост интереса многих ближневосточных стран к опыту России в информационной безопасности, сотрудничество с государствами региона в этой сфере будет укрепляться, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. По его словам, основными ближневосточными партнерами России в сфере информационной безопасности выступают Египет, Сирия, Ирак и Алжир. На многосторонних площадках также идет постоянный обмен мнениями с Ливаном, Иорданией, Ливией, Катаром, ОАЭ, Саудовской Аравией и Суданом относительно информбезопасности. "Мы видим постоянно растущее внимание и интерес к нашему опыту, наработкам. Разумеется, мы будем только поощрять такой интерес и укреплять сотрудничество с этими странами", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240208/utechki-1926053087.html

россия

ближний восток

москва

египет

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россия, ближний восток, москва, египет