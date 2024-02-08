Членов экипажа сбитого Ил-76 отпевают в храме Оренбурга
Оренбургский митрополит Петр отпевает членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76
© Фото : Пресс-служба Оренбургской епархии/Руслан (Роман) МатаюповМитрополит Петр совершил отпевание погибших летчиков экипажа самолета Ил-76. 8 февраля 2024
Митрополит Петр совершил отпевание погибших летчиков экипажа самолета Ил-76. 8 февраля 2024
УФА, 8 фев - РИА Новости. Оренбургский митрополит Петр отпевает членов экипажа самолета Ил-76, сбитого украинскими военными над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Оренбургской епархии.
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"В эти минуты в храме преподобного Пимена Угрешского митрополит Оренбургский и Саракташский Петр в сослужении духовенства Оренбургской епархии совершает отпевание погибших в ходе теракта воинов", - сообщила епархия области утром в четверг.
Члены экипажа сбитого Ил-76 были из Оренбургской области. Власти региона сообщали, что 8 февраля в Оренбурге пройдет церемония прощания с летчиками. В ведомстве уточняли, что простятся с командиром майором Станиславом Беззубкиным, помощником командира лейтенантом Владиславом Чмиревым, штурманом майором Алексеем Высокиным, бортовым инженером капитаном Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником по авиационному оборудованию прапорщиком Сергеем Житеневым и старшим воздушным радистом старшим прапорщиком Игорем Саблинским.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.