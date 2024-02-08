Рейтинг@Mail.ru
Членов экипажа сбитого Ил-76 отпевают в храме Оренбурга - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 08.02.2024 (обновлено: 10:19 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/il-76-1926065793.html
Членов экипажа сбитого Ил-76 отпевают в храме Оренбурга
Членов экипажа сбитого Ил-76 отпевают в храме Оренбурга - РИА Новости, 08.02.2024
Членов экипажа сбитого Ил-76 отпевают в храме Оренбурга
Оренбургский митрополит Петр отпевает членов экипажа самолета Ил-76, сбитого украинскими военными над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Оренбургской... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:13
2024-02-08T10:19
россия
белгородская область
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
ил-76
зрк с-300
крушение ил-76 в белгородской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926090315_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_a5f2c64249097fe25807e5d8cca88ef6.jpg
УФА, 8 фев - РИА Новости. Оренбургский митрополит Петр отпевает членов экипажа самолета Ил-76, сбитого украинскими военными над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Оренбургской епархии. "В эти минуты в храме преподобного Пимена Угрешского митрополит Оренбургский и Саракташский Петр в сослужении духовенства Оренбургской епархии совершает отпевание погибших в ходе теракта воинов", - сообщила епархия области утром в четверг. Члены экипажа сбитого Ил-76 были из Оренбургской области. Власти региона сообщали, что 8 февраля в Оренбурге пройдет церемония прощания с летчиками. В ведомстве уточняли, что простятся с командиром майором Станиславом Беззубкиным, помощником командира лейтенантом Владиславом Чмиревым, штурманом майором Алексеем Высокиным, бортовым инженером капитаном Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником по авиационному оборудованию прапорщиком Сергеем Житеневым и старшим воздушным радистом старшим прапорщиком Игорем Саблинским. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240207/il-76-1925837419.html
россия
белгородская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926090315_26:0:738:534_1920x0_80_0_0_e66ce319f8071047d4309e136ceaf364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
Россия, Белгородская область, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Членов экипажа сбитого Ил-76 отпевают в храме Оренбурга

Оренбургский митрополит Петр отпевает членов экипажа сбитого ВСУ Ил-76

© Фото : Пресс-служба Оренбургской епархии/Руслан (Роман) МатаюповМитрополит Петр совершил отпевание погибших летчиков экипажа самолета Ил-76. 8 февраля 2024
Митрополит Петр совершил отпевание погибших летчиков экипажа самолета Ил-76. 8 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Пресс-служба Оренбургской епархии/Руслан (Роман) Матаюпов
Митрополит Петр совершил отпевание погибших летчиков экипажа самолета Ил-76. 8 февраля 2024
Читать ria.ru в
УФА, 8 фев - РИА Новости. Оренбургский митрополит Петр отпевает членов экипажа самолета Ил-76, сбитого украинскими военными над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Оренбургской епархии.
«
"В эти минуты в храме преподобного Пимена Угрешского митрополит Оренбургский и Саракташский Петр в сослужении духовенства Оренбургской епархии совершает отпевание погибших в ходе теракта воинов", - сообщила епархия области утром в четверг.
Члены экипажа сбитого Ил-76 были из Оренбургской области. Власти региона сообщали, что 8 февраля в Оренбурге пройдет церемония прощания с летчиками. В ведомстве уточняли, что простятся с командиром майором Станиславом Беззубкиным, помощником командира лейтенантом Владиславом Чмиревым, штурманом майором Алексеем Высокиным, бортовым инженером капитаном Андреем Пилуевым, бортовым авиационным техником по авиационному оборудованию прапорщиком Сергеем Житеневым и старшим воздушным радистом старшим прапорщиком Игорем Саблинским.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Аналитик рассказал, что успел доложить экипаж Ил-76 перед падением
7 февраля, 06:04
 
РоссияБелгородская областьКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала