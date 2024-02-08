https://ria.ru/20240208/granitsa-1926245191.html

Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы

Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы - РИА Новости, 08.02.2024

Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы

Белоруссия ведет работу по обустройству границы на фоне попыток Запада дестабилизировать обстановку в стране, заявил заместитель государственного секретаря... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:40

2024-02-08T18:40

2024-02-08T18:41

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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Белоруссия ведет работу по обустройству границы на фоне попыток Запада дестабилизировать обстановку в стране, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский. "Страны так называемого коллективного Запада всячески пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести к власти в Беларуси преданные и выгодные им политические силы. Только вот вопрос, в чьих интересах эти силы будут работать? Не видя поддержки от населения, они уже без стеснения заявляют, что готовы к насильственному захвату власти, в том числе и руками наших беглых. Нам их планы, конечно же, известны", - сказал Неверовский во время открытия нового комплекса пограничной заставы "Мохро", которая охраняет участок границы на украинском направлении. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Неверовский отметил, что давлению Белоруссия подвергается из-за проведения самостоятельной и независимой политики, а также союзнических отношений с Россией. "Мы должны действовать на упреждение, в том числе и в вопросах охраны государственной границы", - сказал заместитель госсекретаря. В частности, по его словам, Белоруссия обустраивает рубежи охраны пограничной инфраструктуры на украинском направлении. Усиливается кадровый потенциал пограничных подразделений. Их оснащают современными видами вооружения и техники. "Жизнь нас заставляет вернуться к старым, хорошо себя зарекомендовавшим методам охраны границы. В первую очередь речь идет о воссоздании боеспособных мобильных, маневренных групп, организации взаимодействия с вооруженными силами, министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности в вопросах охраны государственной границы, совершенствовании в соответствии с обстановкой законодательства, в том числе касающегося ужесточения контроля за пребыванием граждан в пограничной зоне", - сказал Неверовский. Он подчеркнул, что белорусские пограничники являются надежным заслоном на пути диверсионных групп внутрь страны. "Не секрет, что на территории Украины, Польши, государств Балтии активно готовятся боевики и диверсанты из числа наших беглых для совершения нападений и террористических актов в Беларуси. Подтверждением этому являются задержанные в последнее время диверсанты, граждане Республики Беларусь, пытавшиеся доставить к нам из Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества для дестабилизации здесь у нас обстановки", - сказал замгоссекретаря. По его словам, силовыми ведомствами Белоруссии предпринимаются все меры для упреждения возможных диверсий и актов терроризма.

https://ria.ru/20240208/stroitelstvo-1926181012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, минск