Рейтинг@Mail.ru
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 08.02.2024 (обновлено: 18:41 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/granitsa-1926245191.html
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы - РИА Новости, 08.02.2024
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы
Белоруссия ведет работу по обустройству границы на фоне попыток Запада дестабилизировать обстановку в стране, заявил заместитель государственного секретаря... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:40
2024-02-08T18:41
в мире
белоруссия
украина
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845051384_0:134:2688:1646_1920x0_80_0_0_64953055a3125de722cfbc6cda36adbe.jpg
МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Белоруссия ведет работу по обустройству границы на фоне попыток Запада дестабилизировать обстановку в стране, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский. "Страны так называемого коллективного Запада всячески пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести к власти в Беларуси преданные и выгодные им политические силы. Только вот вопрос, в чьих интересах эти силы будут работать? Не видя поддержки от населения, они уже без стеснения заявляют, что готовы к насильственному захвату власти, в том числе и руками наших беглых. Нам их планы, конечно же, известны", - сказал Неверовский во время открытия нового комплекса пограничной заставы "Мохро", которая охраняет участок границы на украинском направлении. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Неверовский отметил, что давлению Белоруссия подвергается из-за проведения самостоятельной и независимой политики, а также союзнических отношений с Россией. "Мы должны действовать на упреждение, в том числе и в вопросах охраны государственной границы", - сказал заместитель госсекретаря. В частности, по его словам, Белоруссия обустраивает рубежи охраны пограничной инфраструктуры на украинском направлении. Усиливается кадровый потенциал пограничных подразделений. Их оснащают современными видами вооружения и техники. "Жизнь нас заставляет вернуться к старым, хорошо себя зарекомендовавшим методам охраны границы. В первую очередь речь идет о воссоздании боеспособных мобильных, маневренных групп, организации взаимодействия с вооруженными силами, министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности в вопросах охраны государственной границы, совершенствовании в соответствии с обстановкой законодательства, в том числе касающегося ужесточения контроля за пребыванием граждан в пограничной зоне", - сказал Неверовский. Он подчеркнул, что белорусские пограничники являются надежным заслоном на пути диверсионных групп внутрь страны. "Не секрет, что на территории Украины, Польши, государств Балтии активно готовятся боевики и диверсанты из числа наших беглых для совершения нападений и террористических актов в Беларуси. Подтверждением этому являются задержанные в последнее время диверсанты, граждане Республики Беларусь, пытавшиеся доставить к нам из Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества для дестабилизации здесь у нас обстановки", - сказал замгоссекретаря. По его словам, силовыми ведомствами Белоруссии предпринимаются все меры для упреждения возможных диверсий и актов терроризма.
https://ria.ru/20240208/stroitelstvo-1926181012.html
https://ria.ru/20240208/granitsa-1926180134.html
белоруссия
украина
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845051384_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_e8bcbf37476f10885b471d8a969fb3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, минск
В мире, Белоруссия, Украина, Минск
Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы

Совбез: Минск укрепит границу из-за попыток Запада дестабилизировать обстановку

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские пограничники на границе
Белорусские пограничники на границе - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские пограничники на границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Белоруссия ведет работу по обустройству границы на фоне попыток Запада дестабилизировать обстановку в стране, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский.
«
"Страны так называемого коллективного Запада всячески пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести к власти в Беларуси преданные и выгодные им политические силы. Только вот вопрос, в чьих интересах эти силы будут работать? Не видя поддержки от населения, они уже без стеснения заявляют, что готовы к насильственному захвату власти, в том числе и руками наших беглых. Нам их планы, конечно же, известны", - сказал Неверовский во время открытия нового комплекса пограничной заставы "Мохро", которая охраняет участок границы на украинском направлении. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Минск выразил опасение из-за возведения у границы объектов в интересах НАТО
Вчера, 14:55
Неверовский отметил, что давлению Белоруссия подвергается из-за проведения самостоятельной и независимой политики, а также союзнических отношений с Россией.
«
"Мы должны действовать на упреждение, в том числе и в вопросах охраны государственной границы", - сказал заместитель госсекретаря. В частности, по его словам, Белоруссия обустраивает рубежи охраны пограничной инфраструктуры на украинском направлении. Усиливается кадровый потенциал пограничных подразделений. Их оснащают современными видами вооружения и техники. "Жизнь нас заставляет вернуться к старым, хорошо себя зарекомендовавшим методам охраны границы. В первую очередь речь идет о воссоздании боеспособных мобильных, маневренных групп, организации взаимодействия с вооруженными силами, министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности в вопросах охраны государственной границы, совершенствовании в соответствии с обстановкой законодательства, в том числе касающегося ужесточения контроля за пребыванием граждан в пограничной зоне", - сказал Неверовский.
Он подчеркнул, что белорусские пограничники являются надежным заслоном на пути диверсионных групп внутрь страны. "Не секрет, что на территории Украины, Польши, государств Балтии активно готовятся боевики и диверсанты из числа наших беглых для совершения нападений и террористических актов в Беларуси. Подтверждением этому являются задержанные в последнее время диверсанты, граждане Республики Беларусь, пытавшиеся доставить к нам из Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества для дестабилизации здесь у нас обстановки", - сказал замгоссекретаря. По его словам, силовыми ведомствами Белоруссии предпринимаются все меры для упреждения возможных диверсий и актов терроризма.
Белорусский пограничник на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной
Вчера, 14:53
 
В миреБелоруссияУкраинаМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала