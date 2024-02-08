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Голикова доложит Путину о работе над генетической программой - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
18:07 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/golikova-1926238259.html
Голикова доложит Путину о работе над генетической программой
Голикова доложит Путину о работе над генетической программой - РИА Новости, 08.02.2024
Голикова доложит Путину о работе над генетической программой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала доложить президенту РФ Владимиру Путину о работе над генетической программой на форуме, посвященном технологиям для... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:07
2024-02-08T18:07
наука
россия
москва
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала доложить президенту РФ Владимиру Путину о работе над генетической программой на форуме, посвященном технологиям для медицины. "И мы очень четко это поняли и проследили на той генетической программе, которую мы реализуем и о которой мы вам будем рассказывать совсем скоро на следующей неделе на форуме", - сказала Голикова во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. Она отметила, что особенность медицинской науки состоит в том, что результаты научных исследований получаются не только в научных лабораториях, но и в учреждениях здравоохранения. Любые научные разработки проходят клинические испытания в учреждениях здравоохранения, и это важно учитывать. "И нам очень важно, чтобы здесь между фундаментальными разработками и тем, что потом становится прикладной наукой и внедряется в практику, не было разрыва. И это абсолютная особенность медицинской науки, поскольку она работает с конкретным человеком и конкретным пациентом", - добавила Голикова. Форум будущих технологий пройдет в Москве 13-14 февраля 2024 года. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом президента РФ Владимира Путина. В программу вошли сессии "Цифровые технологии как основа медицинских безопасности производств", "Зачем мозгу подключаться к компьютеру?", "Искусственный интеллект: спасение жизни при критических состояниях" и "Искусственный интеллект в здравоохранении: компьютерное зрение".
https://ria.ru/20240208/tekhnologii-1926202988.html
https://ria.ru/20240208/putin-1926208568.html
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россия, москва, татьяна голикова, владимир путин
Наука, Россия, Москва, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова доложит Путину о работе над генетической программой

Голикова доложит Путину о работе над генетической программой на форуме

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала доложить президенту РФ Владимиру Путину о работе над генетической программой на форуме, посвященном технологиям для медицины.
"И мы очень четко это поняли и проследили на той генетической программе, которую мы реализуем и о которой мы вам будем рассказывать совсем скоро на следующей неделе на форуме", - сказала Голикова во время заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
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Она отметила, что особенность медицинской науки состоит в том, что результаты научных исследований получаются не только в научных лабораториях, но и в учреждениях здравоохранения. Любые научные разработки проходят клинические испытания в учреждениях здравоохранения, и это важно учитывать.
"И нам очень важно, чтобы здесь между фундаментальными разработками и тем, что потом становится прикладной наукой и внедряется в практику, не было разрыва. И это абсолютная особенность медицинской науки, поскольку она работает с конкретным человеком и конкретным пациентом", - добавила Голикова.
Форум будущих технологий пройдет в Москве 13-14 февраля 2024 года. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом президента РФ Владимира Путина. В программу вошли сессии "Цифровые технологии как основа медицинских безопасности производств", "Зачем мозгу подключаться к компьютеру?", "Искусственный интеллект: спасение жизни при критических состояниях" и "Искусственный интеллект в здравоохранении: компьютерное зрение".
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