https://ria.ru/20240208/gaz-1926219033.html

Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира

Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира - РИА Новости, 08.02.2024

Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира

Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира, сообщило... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:53

2024-02-08T16:53

2024-02-08T16:53

экономика

германия

алжир (провинция)

африка

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу VNG Ульфа Хайтмюллера (Ulf Heitmuller). "Контракт небольшой, и мы планируем его расширить", - цитирует Хайтмюллера агентство. Как добавляет Блумберг, это будут первые трубопроводные поставки газа в Германию из Алжира. Агентство напомнило со ссылкой на источники, что само соглашение между VNG и Sonatrach вступило в силу в январе этого года. Но другие подробности, в том числе сроки начала самих поставок и объемы, не были уточнены, указало оно. Нефтегазовая госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов. Крупнейшая во всей Африке в этой сфере. VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штаб-квартира находится в Лейпциге. В декабре 2022 года компании также договорились о сотрудничестве в области энергетики с целью создания немецко-алжирской производственно-сбытовой цепочки для водорода.

https://ria.ru/20240202/gaz-1925016797.html

https://ria.ru/20240207/gaz-1926002542.html

германия

алжир (провинция)

африка

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экономика, германия, алжир (провинция), африка