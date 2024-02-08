https://ria.ru/20240208/gaz-1926219033.html
Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира
Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира - РИА Новости, 08.02.2024
Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира
Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира, сообщило... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:53
2024-02-08T16:53
2024-02-08T16:53
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу VNG Ульфа Хайтмюллера (Ulf Heitmuller). "Контракт небольшой, и мы планируем его расширить", - цитирует Хайтмюллера агентство. Как добавляет Блумберг, это будут первые трубопроводные поставки газа в Германию из Алжира. Агентство напомнило со ссылкой на источники, что само соглашение между VNG и Sonatrach вступило в силу в январе этого года. Но другие подробности, в том числе сроки начала самих поставок и объемы, не были уточнены, указало оно. Нефтегазовая госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов. Крупнейшая во всей Африке в этой сфере. VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штаб-квартира находится в Лейпциге. В декабре 2022 года компании также договорились о сотрудничестве в области энергетики с целью создания немецко-алжирской производственно-сбытовой цепочки для водорода.
https://ria.ru/20240202/gaz-1925016797.html
https://ria.ru/20240207/gaz-1926002542.html
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экономика, германия, алжир (провинция), африка
Экономика, Германия, Алжир (провинция), Африка
Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира
Хайтмюллер: Германия впервые начнет получать газ по трубопроводу из Алжира
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Немецкая газовая компания VNG заключила контракт с алжирской государственной Sonatrach на первые для Германии поставки газа по трубопроводу из Алжира, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу VNG Ульфа Хайтмюллера (Ulf Heitmuller).
"Контракт небольшой, и мы планируем его расширить", - цитирует Хайтмюллера агентство. Как добавляет Блумберг, это будут первые трубопроводные поставки газа в Германию из Алжира.
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Агентство напомнило со ссылкой на источники, что само соглашение между VNG и Sonatrach вступило в силу в январе этого года. Но другие подробности, в том числе сроки начала самих поставок и объемы, не были уточнены, указало оно.
Нефтегазовая госкомпания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов. Крупнейшая во всей Африке в этой сфере. VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
В декабре 2022 года компании также договорились о сотрудничестве в области энергетики с целью создания немецко-алжирской производственно-сбытовой цепочки для водорода.
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