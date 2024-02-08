https://ria.ru/20240208/gatilov-1926133237.html

Геннадий Гатилов: Запад политизирует ООН для возрождения однополярного мира

Геннадий Гатилов: Запад политизирует ООН для возрождения однополярного мира - РИА Новости, 08.02.2024

Геннадий Гатилов: Запад политизирует ООН для возрождения однополярного мира

Политизация ООН и вопрос о реформе Совета безопасности становятся все более актуальными в выступлениях на трибунах. Россия особенно вовлечена, поскольку... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:00

2024-02-08T13:00

2024-02-08T13:00

интервью - авторы

интервью

геннадий гатилов

россия

оон

запад

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Политизация ООН и вопрос о реформе Совета безопасности становятся все более актуальными в выступлениях на трибунах. Россия особенно вовлечена, поскольку коллективный Запад пытается использовать свою позицию в ООН, чтобы наносить ущерб Москве на международных площадках в контексте СВО. О перспективах реформирования ООН с появлением других международных игроков, а также о политике Швейцарии в отношении России как страны, принимающей международные организации, рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Беседовал Юри Кристоф Апрелефф.– В течение 2023 года политизация всех вопросов в ООН становилась все более заметной, и вы регулярно осуждаете это. Приближаемся ли мы к точке невозврата, когда никакие важные многосторонние вопросы не могут быть решены, и что делать, если это произойдет?– Политизация работы специальных учреждений ООН, созданных для совместного решения задач социального, культурного, экономического и правового характера, уже в течение нескольких последних лет идет в русле подхода Запада, который отчаянно стремится заставить весь мир играть по своим так называемым "правилам". Цель этой западной кампании состоит в дискредитации неугодных государств, возрождении однополярного мира, в котором узкий круг стран навязывает свои правила, а от всех остальных требуется лишь их беспрекословно соблюдать.И все же, у нас остаются возможности для настоящей дипломатии, когда собеседники относятся друг к другу с уважением и стремятся к достижению компромисса. Важно развивать набирающую обороты тенденцию формирования нового полицентричного миропорядка, в основе которого лежат взаимоуважительные международные отношения. Это позволит отодвинуться от упомянутой вами "точки невозврата", к которой нас подталкивает агрессивная политика Вашингтона и подыгрывающего ему Брюсселя. В этом контексте я надеюсь, что здравомыслящая часть европейского политистеблишмента в скором времени очнется и поймет необходимость руководствоваться в первую очередь своими интересами, а не действовать по указке из-за океана. Мы видим, как безапелляционное следование директивам Вашингтона спровоцировало опасные кризисные тенденции в экономике и социальной сфере европейских государств, что явно противоречит их интересам.– В этой новой многосторонней реальности какова сегодня полезность ООН? Без реформы эта организация станет полностью неэффективной?– Полезность ООН проистекает из ее статуса всемирной организации, обладающей уникальной универсальной легитимностью. В этой организации накоплен колоссальный опыт по выработке судьбоносных для всего мира решений на основе баланса интересов всех государств-членов. Россия остается приверженной центральной координирующей роли ООН, которую необходимо всячески сохранять и укреплять. Конечно со времени основания ООН назрела необходимость адаптации организации к современным реалиям. Но добиваться этого следует так, чтобы любые реформенные начинания в рамках ООН носили выверенный и сбалансированный характер, а главное – получали одобрение большинства государств-членов, а в идеале – пользовались их консенсусной поддержкой. Важно, чтобы они не наносили урон межгосударственному характеру ООН и не шли вразрез с фундаментальным принципом "разделения труда" между ее основными органами.Запад же стремится превратить многосторонние институты в инструменты реализации своекорыстных интересов. В частности, это делается через политику "приватизации" секретариатов ООН и других международных организаций. На ооновцев, включая высшее руководство, оказывается беспрецедентное давление. В нарушение статьи 100 Устава организации их понуждают встать на "правильную сторону", под которой подразумеваются политические установки Запада, игнорирующие традиционные духовно-нравственные ценности и культурно-цивилизационное многообразие современного мира. В этой связи призываем вернуться, как того требует Устав ООН, к обеспечению справедливого географического представительства государств-членов в структурах секретариата, не допуская засилья одной группы стран.– Какие реформы, на ваш взгляд, необходимо провести ООН, прежде всего, в его Совете Безопасности, чтобы повысить ее эффективность? Что должно исчезнуть, и что должно появиться?– Современная архитектура глобального управления не вполне соответствует геополитическим реалиям. А они должны учитывать появление на карте мира новых центров политико-экономического влияния, способствовать построению более справедливого и демократичного миропорядка, укрепления подлинно многосторонних начал в международных делах.Все более востребованным становится реформа Совета Безопасности ООН. Хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть устранена. Судите сами: когда из пятнадцати членов СБ минимум шесть-семь делегаций представляют коллективный Запад, такой состав, конечно же, нельзя назвать репрезентативным. Для повышения эффективности работы СБ необходимо расширить представленность развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Считаем Бразилию и Индию сильными кандидатами на постоянные места в совете в случае принятия решения о его расширении, как в категории постоянных, так и непостоянных членов.Нельзя допустить, чтобы реформа СБ ООН каким-либо образом нанесла ущерб его эффективности и оперативности, способности адекватно реагировать на возникающие международные вызовы. Дискуссии по реформе совета, которые идут уже не один год, должны проходить в установившемся формате межправительственных переговоров в спокойном, прозрачном и всеохватном ключе. Категорически неприемлемы попытки ревизии института вето, поскольку, несмотря на имеющуюся критику, он служит важным инструментом разработки взвешенных решений совета и отстаивания подходов всех государств без ущемления их интересов. Стоит подчеркнуть, что общая приверженность справедливому политическому решению кризисных и конфликтных ситуаций, отказ от политики насильственной смены правительств непременно снизят остроту дебатов вокруг права вето.– Следите ли вы за изменением позиций и веса стран "глобального Юга" на форумах ООН? Каковы будут последствия этого в будущем в ООН и какое место в этих изменениях отводится России?– Хочу с удовлетворением отметить, что на правозащитном направлении страны "глобального Юга" с каждым годом начинают играть все более заметную роль. Турбулентные события последних лет и сопровождающие их геополитические изменения наглядно продемонстрировали, что, например, тематика прав человека является не чем-то абстрактным, принадлежащим исключительно т.н. западной цивилизации. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что вопросы прав человека представляют собой эффективный инструмент политического воздействия на государства и протекающие в них внутренние процессы. Череда инспирированных "коллективным Западом" и прокатившихся в свое время по миру "цветных" и прочих революций под лозунгом защиты гражданских и политических прав является наглядным тому подтверждением. Западные страны давно это поняли и задействуют правозащитные механизмы для достижения своих корыстных целей.Отрадно, что развивающиеся государства также начинают это осознавать. С каждым днем все больший вес на ооновских правозащитных площадках набирают такие объединения, как "Движение неприсоединения", "Группа 77 и Китай", "Группа друзей в защиту Устава ООН". Мощную силу представляют собой африканские государства, все чаще начинающие выступать единым блоком. Мы всячески это поддерживаем, стимулируем активное вовлечение представителей развивающихся стран в конструктивные дискуссии по актуальным вопросам международной правозащитной повестки дня.О неуклонном повышении значимости стран и объединений с участием представителей "глобального Юга" дополнительно свидетельствует и тот факт, что БРИКС, в частности, уже обошел по совокупному объему ВНП страны "Группы семи". Думаю, что голос стран, несогласных с доминированием коллективного Запада, будет звучать громче. И это дает веские основания верить в то, шанс на подлинную демократизацию в мировых делах не будет упущен. Мы к этому будем активно стремиться.– Считаете ли вы, что недавнее нарушение международного права Соединенными Штатами и Соединенным Королевством во время бомбардировок Йемена будет осуждено Советом по правам человека, и если нет, то по какой причине?– С формальной точки зрения для этого есть все основания. Достаточно лишь инициировать принятие соответствующей резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ) или, скажем, созвать специальную сессию СПЧ по данному вопросу. Однако на практике все не так просто.Совет является межгосударственным органом ограниченного состава, формирование которого идет по принципу заполнения региональных квот по итогам соответствующих выборов. Действующая система такова, что страны "коллективного Запада" с их внутриблоковой дисциплиной, а также их ближайшие союзники практически всегда могут обеспечить себе в СПЧ количество голосов, необходимое для принятия выгодного им документа или же наоборот, для отклонения не устраивающей их инициативы. Этим они давно и с успехом пользуются. Отсюда бесконечные резолюции с надуманными обвинениями многих неугодных им стран – и Россия здесь не исключение – в нарушениях прав человека. Когда же дело доходит до претензий в адрес западных государств, то они сразу же задействуют политический ресурс и арифметическое большинство, дабы свернуть неугодные им дискуссии. Причем в ход идет все, вплоть до политического шантажа, неприкрытых угроз и даже банального подкупа отдельных делегаций.Все это следует воспринимать более чем серьезно. Неслучайно, что даже по такой, казалось бы, громкой и очевидной теме, как последнее обострение палестино-израильского конфликта, страны Ближнего Востока до сих пор так и не решились инициировать созыв спецсессии Совета. Причина – вполне обоснованные опасения, что подобное весьма востребованное начинание будет бесцеремонно заблокировано западниками и их клиентами.– С 2014 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека игнорирует преступления и нарушения международного права Украиной в отношении русскоязычного населения, УПЦ и жителей Донбасса. Как вы думаете, почему?– К сожалению, традиционная политическая ангажированность в деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) никуда не делась. Пожалуй, даже возросла. УВКПЧ продолжает штамповать однобокие и политизированные заявления и доклады, касающиеся ситуации в отдельных странах. Причем акцент, как и прежде, делается исключительно на неугодных Западу государствах. Хронические же проблемы в правозащитной сфере стран "коллективного Запада", о которых мы регулярно говорим в СПЧ, а также в публичном пространстве, продолжают либо замалчиваться, либо преподносятся в ретушированном виде. Все это в полной мере касается и ситуации на Украине.В этом нет ничего удивительного, если посмотреть на список основных доноров Управления. Там сплошь и рядом фигурируют западные страны и их ближайшие союзники. Казалось бы, на первый план должны выходить профессиональные качества сотрудников управления, которым предписано неукоснительно руководствоваться в своей работе общепризнанными принципами независимости, беспристрастности, неизбирательности и объективности. Однако с этим есть серьезные проблемы с учетом того, что большинство сотрудников УВКПЧ, особенно руководящего эшелона, тем или иным образом связаны с западными странами, например, являются их гражданами, проживали или получали там образование. С учетом этого и складывается политика данного правозащитного механизма.– Почему нарушение прав русскоязычных в странах Балтии было проигнорировано УВКПЧ? Может ли Совет по правам человека служить платформой для обсуждения этой темы?– Да все по тем же причинам. Острейшие и нерешенные до сих пор проблемы в этой сфере упираются опять-таки в пресловутую политическую ангажированность. Формально, на ооновском правозащитном направлении более чем достаточно структур и механизмов, которые могли бы профессионально и эффективно заниматься решением таких проблем. В частности, существует УВКПЧ, являющееся головным подразделением Секретариата ООН, отвечающим за поощрение и защиту прав человека. В рамках СПЧ создана целая сеть т.н. специальных процедур, уполномоченных заниматься теми или иными правозащитными аспектами.Поверьте, не проходит и недели, чтобы мы не направляли этим механизмам имеющиеся в нашем распоряжении развернутые материалы о нарушениях прав человека в тех или иных государствах, о притеснении наших соотечественников в странах Прибалтики, о преступлениях киевских властей и тому подобное. МИД России регулярно выпускает соответствующие доклады, которые также передаются нами в Управление и спецпроцедурам. Однако, там эти документы, по всей видимости, оседают "мертвым грузом", либо им не дают хода в этой бюрократической структуре те, кто не заинтересован в налаживании конструктивных отношений с Россией. По крайней мере, с российскими материалами по Украине происходит именно так. По пальцам можно перечислить случаи, когда адресаты нашей корреспонденции хотя бы подтверждали нам получение соответствующих документов. И не более того. Но мы не опускаем руки и продолжаем снабжать ооновских правозащитников имеющимися у нас весьма обширными материалами.Что же касается СПЧ, то там, как я уже говорил, все зависит от расклада голосов, который сейчас в этом органе сложился явно не в нашу пользу. Однако и в этом случае мы не опускаем руки и продолжаем регулярно поднимать в Совете обозначенные вами темы, периодически проводим по ним тематические мероприятия "на полях" сессий с подключением представителей конструктивно настроенных институтов гражданского общества. Как говорится, "вода камень точит".– В 2023 году вы регулярно задавали вопросы Верховному комиссару Фолькеру Тюрку по этим вопросам. Вы получили какие-либо ответы? После украинских ударов по Белгороду вы заявили, что Тюрк не заслуживает своего поста. Возможен ли еще диалог с ним?– Как я уже говорил в одном из своих интервью, с господином Тюрком у нас с самого начала его нахождения на посту Верховного комиссара ООН по правам человека сложились непростые отношения. Виной тому его однобокий и ангажированный подход к событиям вокруг Украины, а также политизированные оценки ситуации с правами человека в нашей стране.С самых первых дней нахождения Тюрка на его нынешнем посту мы взяли курс на максимально подробное информирование нового Верховного комиссара о ситуациях, вызывающих нашу законную обеспокоенность. Надеялись, что российская позиция будет если не учтена, то хотя бы должным образом принята во внимание. Однако, как правило, в ответ на наши обращения следуют либо малосодержательные бюрократические отписки со ссылкой на некие внутренние правила обработки и проверки поступающей в УВКПЧ информации (самой распространенной отговоркой является якобы невозможность сотрудников Управления проверить "на месте и из первых рук" предоставленную российской стороной информацию), либо просто гробовое молчание.Что же касается диалога, то Россия готова вести его. Главное – чтобы собеседник умел и хотел тебя слышать. Мы к такому общению готовы. Дело за Фолькером Тюрком. Но с его стороны мы такой готовности не видим, поэтому и считаем, что как руководитель главного правозащитного механизма ООН он не отвечает высоким требованиям этой должности. Кстати, такую несбалансированную позицию он занимает не только по отношению к России, но и применительно к ряду других стран, чья суверенная политика не нравится Западу. И об этом эти страны начинают все чаще говорить.– Недавно ОАЭ содействовали обмену военнопленными между Россией и Украиной, посредническую роль в котором обычно выполняет МККК. Следует ли рассматривать это как потерю влияния МККК в этих вопросах, или эта организация по-прежнему обречена играть определенную роль в э том конфликте?– Россия ценит весомый вклад МККК в усилия по преодолению гуманитарных кризисов по всему миру, оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов и содействию соблюдения международного гуманитарного права (МГП).В последние годы наши связи с комитетом динамично развиваются. Особое место, разумеется, занимает взаимодействие в контексте СВО, а именно реагирование на гуманитарные нужды населения в новых российских регионах, содействие внутренне перемещенным лицам и беженцам, а также обеспечение прав российских военнослужащих, удерживаемых Украиной.Со своей стороны регулярно привлекаем внимание МККК к вопиющим нарушениям МГП со стороны киевского режима. Речь идет о непрекращающихся обстрелах гражданских объектов и жилых кварталов, применении запрещенных видов оружия, использовании мирных жителей в качестве живого щита, жестоком обращении с российскими военнослужащими. Стоит отметить, что наши контакты с комитетом традиционно носят конфиденциальный характер. Это помогает более эффективно решать насущные гуманитарные вопросы, избавляя их от ненужной политизации.Тема обмена удерживаемыми военнослужащими очень деликатная и не терпящая публичного обсуждения. Комитет неоднократно выражал готовность и участвовал в этих операциях. Так что свою роль он продолжает играть в соответствующих обстоятельствах.– Переговоры между Россией и ООН в отношении "Зерновой сделки" все еще продолжаются. Есть ли у этого соглашения будущее? Следует ли ожидать каких-либо подвижек в отношениях с ООН в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений?– Давайте уточним. Под термином "зерновая сделка" обычно подразумевают "Черноморскую инициативу" по вывозу зерна из морских портов Украины (прекращена 17 июля 2023 года – ред.) в одном "пакете" с Меморандумом Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта (действует до середины 2025 года – ред.). "Черноморская инициатива" была свернута, поскольку использовалась украинцами для совершения атак против российских военных объектов, а также в целом не оправдала заявленного гуманитарного предназначения (менее 3% зерновых грузов из Украины было отправлено в наиболее нуждающиеся страны). У украинцев, кстати, остаются другие возможности вывозить свою сельхозпродукцию, а именно – сухопутными и речными маршрутами в страны ЕС. Но это, как наглядно проявляется в последнее время, вызывает бурные протесты европейских фермеров, которые видят в этом ущемление своих интересов.В этих условиях, если западникам и Киеву действительно нужен черноморский коридор, самое время предпринять конкретные шаги по выполнению второй части "пакетной сделки", а именно – упомянутого российско-ооновского меморандума. Это подразумевает снятие незаконных односторонних санкций с российских экономоператоров, занятых в производстве и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Речь, в частности, идет о нормализации деятельности банков, компаний, налаживании транспортной логистики и страхования, возобновлении поставок запчастей.Вместе с тем Россия, как ответственный мировой поставщик, осознает проблемы, с которыми сталкиваются нуждающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. В целях нивелирования негативного эффекта от деструктивной политики Запада нами была инициирована кампания по организации безвозмездных поставок в беднейшие страны мира отечественных зерновых и удобрений. Однако и здесь не обходится без негативного влияния западных рестрикций. Обусловленные ими повышенные издержки, усложненная логистика и возросшие риски провоцируют снижение физической доступности и рост стоимости соответствующих товаров. В этих сложных условиях Россия и ООН продолжают обмен мнениями по задачам обеспечения беспрепятственного доступа отечественной сельхозпродукции на мировые рынки. Данный вопрос обсуждается в ходе регулярных консультаций с командой ООН в главе с генсекретарем ЮНКТАД Ребеккой Гринспан. Очередные, возможно, состоятся в феврале.– Какие важные события ждут Россию на международной Женеве в 2024 году? Какие задачи ставит перед собой ставит постпредство на этот год?– Приоритетным направлением для постпредства является отстаивание российских интересов в контексте специальной военной операции. Эта задача определена президентом России Владимиром Путиным. Будем использовать все имеющиеся у нас инструменты для недопущения выдавливания или ущемления в правах нашей страны в ооновских структурах и других международных организациях.Необходимо сохранить объективное восприятие нашими партнерами политики России. Постпредство нацелено на приоритетное развитие взаимодействия с мировым большинством, а не с теми странами, которые открыто проводят антироссийскую политику и объявили нас противником.Как вы знаете, в этом году Россия председательствует в СНГ и БРИКС. В этой связи намерены уделять особое внимание сотрудничеству с участниками указанных влиятельных форматов.На правозащитном направлении в январе в Комитете по правам ребенка уже прошла "защита" объединенных российских докладов о выполнении нашей страной международных обязательств по одноименной конвенции. Для его представления в Женеве находилась весьма представительная межведомственная делегация во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексеем Вовченко.Далее у нас на повестке дня – сессии СПЧ, которые с каждым годом становятся все длиннее и насыщенней. Вообще, если посмотреть ооновский график на текущий год, то редкая неделя обойдется без мероприятий по правозащитной проблематике.В области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) продолжим активную работу в рамках форматов, которые созданы для рассмотрения приоритетных для России вопросов. Это, прежде всего, предотвращение гонки вооружений в космосе (ПГВК) и укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Речь идет в первом случае о Группе правительственных экспертов, которая должна выработать элементы будущего международного договора по ПГВК, призванного сохранить космос свободным от оружия любого вида и запретить применение силы или угрозу силой в отношении космических объектов или с их использованием. Во втором случае — о Рабочей группе по укреплению КБТО, где ключевым вопросом является подготовка юридически обязывающего протокола, содержащего механизм проверки выполнения обязательств по Конвенции (верификационный механизм). К слову, обе группы были учреждены по инициативе России.Наряду с этим повышенное внимание будем, естественно, уделять 2-й сессии Подготовительного комитета Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО; пройдет в Женеве 22 июля – 2 августа). С учетом специфики женевской "разоруженческой" площадки в центре дискуссий на сессии будут находиться вопросы выполнения обязательств по статье VI Договора, а именно, возможные меры по возобновлению процесса ядерного разоружения и даже практические шаги в этой области.Российские эксперты будут вносить конструктивный вклад во все обозначенные выше мероприятия и иные встречи по проблематике КВРН в целях достижения искомых и значимых результатов. Ну и, конечно, продолжается активная работа во Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Всемирной организации интеллектуальной собственности и многих других организаций системы ООН.– Швейцария предлагает организовать саммит по вопросам мира на Украине с участием России. Учитывая позицию Швейцарии по конфликту на Украине с февраля 2022 года и возобновление санкций против России, может ли Швейцария по-прежнему играть свою роль посредника в мирных переговорах?– Целый ряд государств и групп стран выступали с инициативами по мирному урегулированию кризиса вокруг Украины. Большинство из них были продиктованы искренним стремлением нащупать политико-дипломатические развязки, должным образом учитывали генезис сложившейся ситуации. Стоит отметить, что все больше стран мирового большинства, в том числе побывавших на встречах "копенгагенского формата", открыто говорят, что без России, которая никогда не закрывала дверь для политико-дипломатической опции, любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла.Мы всем отвечаем о нашей готовности к поискам мирных развязок. Россия была с самого начала на это настроена. И не мы прервали переговоры, начавшиеся по просьбе украинской стороны вскоре после начала СВО. Готовы разговаривать и сейчас, но разговаривать по сути не с кем, ведь украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с любыми представителями России. Очевидно, что к этому Киев подталкивают его западные спонсоры, которые продолжают накачивать страну оружием и наемниками в расчете нанести нашей стране "стратегическое поражение".Что же касается инициативы Швейцарии, то следует отметить следующее. Любые встречи, будь то "копенгагенский" или любой другой формат, будут бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса, если в их основе лежит пресловутая "формула Зеленского". Она представляет из себя ничто иное, как оторванный от реальности ворох ультимативных требований к России. Такие инициативы априори не могут учитывать сложившиеся реалии "на земле", законные интересы русского населения, выступившего за воссоединение с исторической Родиной, а также полностью обоснованные озабоченности нашей страны в сфере безопасности.Вызывают также сомнения возможности Берна выступить в роли честного брокера подобных переговоров, учитывая тот факт, что Швейцария поддержала все антироссийские санкции. Буквально на днях она присоединилась к 12-му пакету есовских санкций, все дальше отходя от своего традиционного нейтралитета, декларирует готовность выстраивать европейскую безопасность не с Россией, а против России.Резюмируя, хотел бы подчеркнуть: для реального содействия мирному урегулированию необходимо проводить адресную работу с киевским режимом и стоящим за ним "коллективным Западом". Украинскую сторону необходимо убедить прекратить "войну до последнего украинца" и сесть за стол переговоров, а западников – отказаться от накачки Украины оружием и направления туда наемников.– Визовый вопрос для российских делегаций становится все более напряженным в отношениях со Швейцарией. Какое влияние это окажет на роль международной Женевы и отношения со Швейцарией?– С того момента, как Берн решился на безоглядную поддержку киевского режима, полностью поддержал антироссийский курс коллективного Запада и ввел санкции против России, привлекательность Женевы как полезной международной площадки серьезно упала.В конкретном плане Швейцария отменила упрощенный порядок въезда для обладателей российских дипломатических паспортов, обязав их получать визы для краткосрочных поездок в страну. Более того, с осени прошлого года швейцарцы стали требовать предоставления именных приглашений на каждое конкретное мероприятие, проводимое расположенными здесь международными организациями. Это – серьезное ограничение, поскольку зачастую составы соответствующих делегаций формируются гибко, возможны персональные изменения, а сообщать об этом швейцарские власти требуют заблаговременно. Не стоит забывать и о том, что из-за введенных запретов и санкций значительно усложнилась и подорожала логистика. Вместо прежних четырех часов делегаты вынуждены окольными путями добираться до места более пятнадцати часов.Естественно, все это самым негативным образом сказывается на привлекательности и авторитете Женевы как комфортной "площадки" для проведения международных мероприятий.– Десятое февраля – День дипломатического работника, как вы собираетесь отмечать эту дату?– Этот наш профессиональный праздник по традиции мы всегда активно отмечаем. У нас в миссии состоится прием для дипломатов из дружественных России стран. На него мы также пригласили российских представителей, работающих в международных организациях системы ООН, а их здесь немало. Позовем ветеранов дипломатической службы, швейцарскую общественность, с которой мы имеем плотные контакты, ну и кончено, наших российских дипломатов. На этом мероприятии будет и небольшая культурная программа. В частности, пригласили выступить с исполнением нескольких российских и советских песен молодого швейцарского исполнителя российского происхождения, который в прошлом году завоевал первое место в швейцарском "Голосе". Ну и конечно, совместно с дипломатами из нашего посольства в Берне возложим цветы к бюсту российского дипломата Графа Иоанна Каподистрия. Как известно, он долгие годы работал в Швейцарии, затем был министром иностранных дел России, участвовал в подписании договора на Венском конгрессе в 1815 году, где выступал в пользу независимости Швейцарии и участвовал в разработке швейцарской конституции. Бюст Ионна Каподистрия находится в Лозанне, где ему было присвоено почетное гражданство. После победы революции в Греции в апреле 1827 года Иоанн Каподистрия был всенародно избран правителем Греции, должность была аналогична президентской. Вот так были отмечены заслуги достойнейшего дипломата. Разумеется, в этот праздничный день не прервется и дипломатическая активность, поскольку многие учреждения ООН будут заниматься своей повседневной работой. И наши дипломаты, как всегда, примут участие в этих дипломатических процессах, отстаивая интересы нашей Родины!

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https://ria.ru/20240123/sng-1922917182.html

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https://ria.ru/20240126/ukraina-1923736106.html

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https://ria.ru/20240205/miroshnik-1925440551.html

https://ria.ru/20240131/plennye-1924648971.html

https://ria.ru/20240119/sdelka-1922252125.html

https://ria.ru/20240109/rossiya-1920241019.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

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