https://ria.ru/20240208/gatilov-1926075601.html
Политическая ангажированность УВКПЧ ООН возросла, заявил Гатилов
Политическая ангажированность УВКПЧ ООН возросла, заявил Гатилов - РИА Новости, 08.02.2024
Политическая ангажированность УВКПЧ ООН возросла, заявил Гатилов
Политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:44
2024-02-08T08:44
2024-02-08T08:44
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ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. Политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "К сожалению, традиционная политическая ангажированность в деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) никуда не делась. Пожалуй, даже возросла", - сказал он. Гатилов добавил, что УВКПЧ продолжает публиковать политизированные заявления и доклады, касающиеся ситуации в неугодных Западу странах. Он отметил, что проблемы в правозащитной сфере стран Запада либо замалчиваются, либо "преподносятся в ретушированном виде". "В этом нет ничего удивительного, если посмотреть на список основных доноров управления. Там сплошь и рядом фигурируют западные страны и их ближайшие союзники. Казалось бы, на первый план должны выходить профессиональные качества сотрудников управления, которым предписано неукоснительно руководствоваться в своей работе общепризнанными принципами независимости, беспристрастности, неизбирательности и объективности. Однако с этим есть серьезные проблемы с учетом того, что большинство сотрудников УВКПЧ, особенно руководящего эшелона, тем или иным образом связаны с западными странами, например, являются их гражданами, проживали или получали там образование", - отметил глава дипмиссии РФ. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20240208/oon-1926060400.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН
Политическая ангажированность УВКПЧ ООН возросла, заявил Гатилов
Гатилов: все руководители УВКПЧ ООН связаны с Западом
ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. Политическая ангажированность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«
"К сожалению, традиционная политическая ангажированность в деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) никуда не делась. Пожалуй, даже возросла", - сказал он.
Гатилов добавил, что УВКПЧ продолжает публиковать политизированные заявления и доклады, касающиеся ситуации в неугодных Западу странах. Он отметил, что проблемы в правозащитной сфере стран Запада либо замалчиваются, либо "преподносятся в ретушированном виде".
"В этом нет ничего удивительного, если посмотреть на список основных доноров управления. Там сплошь и рядом фигурируют западные страны и их ближайшие союзники. Казалось бы, на первый план должны выходить профессиональные качества сотрудников управления, которым предписано неукоснительно руководствоваться в своей работе общепризнанными принципами независимости, беспристрастности, неизбирательности и объективности. Однако с этим есть серьезные проблемы с учетом того, что большинство сотрудников УВКПЧ, особенно руководящего эшелона, тем или иным образом связаны с западными странами, например, являются их гражданами, проживали или получали там образование", - отметил глава дипмиссии РФ.
Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
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