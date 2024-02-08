В Гаити пять человек погибли во время протестов, пишут СМИ
Nouvelliste: в Гаити пять человек погибли в столкновениях с полицией
© AP Photo / Odelyn JosephБеспорядки в Порт-о-Пренс. 5 февраля 2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Беспорядки в Порт-о-Пренс. 5 февраля 2024
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое задержаны в ходе столкновений с полицией на протестах недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренса, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"В среду, 7 февраля (по местному времени - ред.), пять членов "Бригады безопасности охраняемых территорий" (BSAP) погибли в столкновениях с агентами ведомственного подразделения по поддержанию порядка в Лабуле. Информацию подтвердил Nouvelliste источник в полиции. Этот источник также сообщил, что еще трое членов BSAP были задержаны силами правопорядка", - пишет газета.
Как отмечает агентство Франс Пресс, изначально BSAP занималась вопросами охраны лесов, она противостоит правительству страны.
Ранее издание Haiti24 сообщало о многотысячных акциях протеста в Гаити с требованием отставки главы правительства Ариэля Анри, чей мандат истек 7 февраля.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны и инфраструктуру, включая топливные терминалы.