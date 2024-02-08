https://ria.ru/20240208/gaiti-1926087684.html

В Гаити пять человек погибли во время протестов, пишут СМИ

В Гаити пять человек погибли во время протестов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

В Гаити пять человек погибли во время протестов, пишут СМИ

Пять человек погибли, еще трое задержаны в ходе столкновений с полицией на протестах недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренса, сообщает местная газета... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:58

2024-02-08T09:58

2024-02-08T10:34

в мире

гаити

ариэль анри

жовенель моиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926093194_0:375:2783:1940_1920x0_80_0_0_3ca5a8eb553403b530c5a2ac3f7a0590.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, еще трое задержаны в ходе столкновений с полицией на протестах недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренса, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "В среду, 7 февраля (по местному времени - ред.), пять членов "Бригады безопасности охраняемых территорий" (BSAP) погибли в столкновениях с агентами ведомственного подразделения по поддержанию порядка в Лабуле. Информацию подтвердил Nouvelliste источник в полиции. Этот источник также сообщил, что еще трое членов BSAP были задержаны силами правопорядка", - пишет газета. Как отмечает агентство Франс Пресс, изначально BSAP занималась вопросами охраны лесов, она противостоит правительству страны. Ранее издание Haiti24 сообщало о многотысячных акциях протеста в Гаити с требованием отставки главы правительства Ариэля Анри, чей мандат истек 7 февраля. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательством, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны и инфраструктуру, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240206/senegal-1925643975.html

гаити

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гаити, ариэль анри, жовенель моиз