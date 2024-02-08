https://ria.ru/20240208/furgal-1926199660.html

В Москве начали глушить мобильную связь на процессе Фургала

В Москве начали глушить мобильную связь на процессе Фургала - РИА Новости, 08.02.2024

В Москве начали глушить мобильную связь на процессе Фургала

Мобильную связь начали глушить в Бабушкинском суде Москвы на втором процессе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала после скандала вокруг "трансляции" РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:54

2024-02-08T15:54

2024-02-08T15:54

происшествия

москва

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

сергей фургал

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мобильную связь начали глушить в Бабушкинском суде Москвы на втором процессе экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала после скандала вокруг "трансляции" слушания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В ходе предыдущего заседания гособвинители пожаловались суду, что в одном из каналов в Telegram появилась полная аудиозапись одного из заседаний. Её, по данным прокурора, на YouTube выложили адвокаты. Обвинители назвали эту запись "трансляцией судебного заседания", на которую требуется разрешение суда. На это адвокаты ответили, что на видеохостинг попала обычная аудиозапись, для которого, по их оценке, разрешение судебной коллегии не требуется. Тем не менее суд вынес защите предупреждение, дополнительно отметив, что повторное подобное нарушение может привести к заявлению в правоохранительные органы. В четверг участники процесса и слушатели ощутили на себе последствия борьбы с "трансляцией": около 20 участников – адвокаты, представители потерпевших и прокуроры – лишились доступа к интернету и другой связи. Тем не менее порой на короткое время связь возвращалась. По совпадению, это происходило в тот момент, когда в руках у председательствующей судьи можно было заметить смартфон. На скамье подсудимых 10 человек, в основном – сотрудники предприятий связанной, по данным следствия, с Фургалом группы "Торэкс". Фигурантам вменяются организация преступного сообщества, мошенничество в сфере кредитования, отмывание денег и незаконное участие в предпринимательской деятельности – всего почти полтора десятка эпизодов. Как заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, общий ущерб "в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом", превысил 3,8 миллиарда рублей. Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы "Торэкс", для хищения активов АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" ("МСП Банк") создал преступное сообщество. Следствие считает Фургала номинальным собственником ряда предприятий. Соучастники под руководством Фургала и юриста предприятий группы "Торэкс" Николая Шухова с декабря 2018 по июль 2020 года похитили более 2 миллиардов рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 миллиона долларов иностранной компании", заявляет следствие. Кроме того, злоумышленники пытались похитить имущество компании "Торэкс-Хабаровск" стоимостью более чем 1,2 миллиарда рублей, однако были задержаны правоохранительными органами, сообщало следствие. В феврале Люберецкий суд Московской области на основе вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения. Позднее Московский областной суд признал приговор законным.

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