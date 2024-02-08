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В России остались крупные французские компании, не связанные с США - РИА Новости, 08.02.2024
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09:08 08.02.2024 (обновлено: 09:10 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926079353.html
В России остались крупные французские компании, не связанные с США
В России остались крупные французские компании, не связанные с США - РИА Новости, 08.02.2024
В России остались крупные французские компании, не связанные с США
Несмотря на европейские санкции, в России остается крупный семейный французский бизнес, который не участвует в IPO, и более мелкий бизнес, не связанный с США,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:08
2024-02-08T09:10
россия
сша
париж
алексей мешков
аджа лябиб
жозеп боррель
евросоюз
ашан
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Несмотря на европейские санкции, в России остается крупный семейный французский бизнес, который не участвует в IPO, и более мелкий бизнес, не связанный с США, заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков. "Как просят нас наши многие французские партнеры, "мы будем работать, но сегодня бизнес не любит публичности". Есть крупные компании, которые на слуху, как "Ашан", вы его никуда не спрячете. Сам принцип такой, в основном: продолжают работать крупные семейные компании, которые не участвуют в IPO, и малый и средний бизнес, не имеющий интересов в США. Это те, кто продолжают работу. А те, кто так или иначе завязан на США или на долларе, конечно, боятся", - рассказал дипломат. По мнению посла, санкционная политика Запада иррациональна, а говорить о давлении санкций на РФ нельзя, ими ЕС выстрелил себе в ногу. "Давления как такового и не было: это было, в основном, стреляние по собственным коленкам. Поэтому отменить можно все: вы видите, какое огромное значение для бельгийской экономики имела обработка алмазов. Ну, запретили бельгийцам алмазы. Конечно, французы, я убежден, будут добиваться, биться до конца, чтобы атомная энергетика не попала под ограничения и еще какие-то области. Вся санкционная политика Запада иррациональна. Какой может быть следующий шаг? Сегодня они еще не знают, но уже работают над 13-м пакетом санкций", - отметил он. Ранее глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что рассчитывает согласовать 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что работа над новым пакетом антироссийских санкций ЕС идет, но пакет пока еще не согласован. Он также указал, что новые ограничения включат "много физлиц и организаций". В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html
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россия, сша, париж, алексей мешков, аджа лябиб, жозеп боррель, евросоюз, ашан, экономика
Россия, США, Париж, Алексей Мешков, Аджа Лябиб, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ашан, Экономика
В России остались крупные французские компании, не связанные с США

Посол: в России остался крупный французский бизнес, не связанный с США

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете "Ашан Сити"
Покупатели в супермаркете Ашан Сити - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в супермаркете "Ашан Сити". Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Несмотря на европейские санкции, в России остается крупный семейный французский бизнес, который не участвует в IPO, и более мелкий бизнес, не связанный с США, заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Как просят нас наши многие французские партнеры, "мы будем работать, но сегодня бизнес не любит публичности". Есть крупные компании, которые на слуху, как "Ашан", вы его никуда не спрячете. Сам принцип такой, в основном: продолжают работать крупные семейные компании, которые не участвуют в IPO, и малый и средний бизнес, не имеющий интересов в США. Это те, кто продолжают работу. А те, кто так или иначе завязан на США или на долларе, конечно, боятся", - рассказал дипломат.
По мнению посла, санкционная политика Запада иррациональна, а говорить о давлении санкций на РФ нельзя, ими ЕС выстрелил себе в ногу.
"Давления как такового и не было: это было, в основном, стреляние по собственным коленкам. Поэтому отменить можно все: вы видите, какое огромное значение для бельгийской экономики имела обработка алмазов. Ну, запретили бельгийцам алмазы. Конечно, французы, я убежден, будут добиваться, биться до конца, чтобы атомная энергетика не попала под ограничения и еще какие-то области. Вся санкционная политика Запада иррациональна. Какой может быть следующий шаг? Сегодня они еще не знают, но уже работают над 13-м пакетом санкций", - отметил он.
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Ранее глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб заявила, что рассчитывает согласовать 13-й пакет санкций против России к 24 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что работа над новым пакетом антироссийских санкций ЕС идет, но пакет пока еще не согласован. Он также указал, что новые ограничения включат "много физлиц и организаций".
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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