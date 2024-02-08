Посол России рассказал о проработке мер в отношении французских активов
Посол Мешков: меры в отношении французских активов в России прорабатываются
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования ЕС доходов от замороженных российских активов еще только прорабатывается, заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Франция ранее поддержала идею использования доходов от замороженных российских средств в пользу Украины. Отвечая на вопрос, есть ли в России французские активы, в отношении которых могут быть приняты ответные меры, дипломат напомнил, что Франция ранее являлась прямым инвестором в российскую экономику.
"Этот вопрос еще только прорабатывается. Скажу одно: еще три года назад французы на всех мероприятиях активно говорили, что Франция превращается в основного прямого инвестора, основные прямые инвестиции в российскую экономику идут из Франции. Это ответ на вопрос, есть или нет", - сказал дипломат.
Постоянные представители стран ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг, 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
В прошлом году Бельгия объявила о создании "фонда поддержки Украины" в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
В декабре Бельгия также объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов РФ.
Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины.