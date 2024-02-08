Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о проработке мер в отношении французских активов - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/frantsiya-1926073902.html
Посол России рассказал о проработке мер в отношении французских активов
Посол России рассказал о проработке мер в отношении французских активов - РИА Новости, 08.02.2024
Посол России рассказал о проработке мер в отношении французских активов
Вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования ЕС доходов от замороженных российских активов еще только прорабатывается,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:22
2024-02-08T08:22
украина
россия
франция
алексей мешков
евросоюз
еврокомиссия
европейский центральный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/61/1525036116_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_de9443c190ff720ae8c7c00060e4b880.jpg
ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования ЕС доходов от замороженных российских активов еще только прорабатывается, заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков. Франция ранее поддержала идею использования доходов от замороженных российских средств в пользу Украины. Отвечая на вопрос, есть ли в России французские активы, в отношении которых могут быть приняты ответные меры, дипломат напомнил, что Франция ранее являлась прямым инвестором в российскую экономику. "Этот вопрос еще только прорабатывается. Скажу одно: еще три года назад французы на всех мероприятиях активно говорили, что Франция превращается в основного прямого инвестора, основные прямые инвестиции в российскую экономику идут из Франции. Это ответ на вопрос, есть или нет", - сказал дипломат. Постоянные представители стран ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг, 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан. Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В прошлом году Бельгия объявила о создании "фонда поддержки Украины" в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. В декабре Бельгия также объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926057639.html
https://ria.ru/20240206/aktivy-1925801603.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152503/61/1525036116_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_1ba9cad1f1c838765f739b4d10ea5b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, алексей мешков, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, в мире
Украина, Россия, Франция, Алексей Мешков, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, В мире
Посол России рассказал о проработке мер в отношении французских активов

Посол Мешков: меры в отношении французских активов в России прорабатываются

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования ЕС доходов от замороженных российских активов еще только прорабатывается, заявил РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Франция ранее поддержала идею использования доходов от замороженных российских средств в пользу Украины. Отвечая на вопрос, есть ли в России французские активы, в отношении которых могут быть приняты ответные меры, дипломат напомнил, что Франция ранее являлась прямым инвестором в российскую экономику.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Посол во Франции назвал поставки оружия на Украину красными линиями
Вчера, 03:25
"Этот вопрос еще только прорабатывается. Скажу одно: еще три года назад французы на всех мероприятиях активно говорили, что Франция превращается в основного прямого инвестора, основные прямые инвестиции в российскую экономику идут из Франции. Это ответ на вопрос, есть или нет", - сказал дипломат.
Постоянные представители стран ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг, 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
В прошлом году Бельгия объявила о создании "фонда поддержки Украины" в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
В декабре Бельгия также объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов РФ.
Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины.
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Страны G7 хотят заложить российские активы для кредитов Украине, пишут СМИ
6 февраля, 20:31
 
УкраинаРоссияФранцияАлексей МешковЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский центральный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала