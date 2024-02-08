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МВД Финляндии заявило, что страна не разрывала отношения с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
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17:22 08.02.2024 (обновлено: 17:27 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926226457.html
МВД Финляндии заявило, что страна не разрывала отношения с Россией
МВД Финляндии заявило, что страна не разрывала отношения с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
МВД Финляндии заявило, что страна не разрывала отношения с Россией
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна не разрывала отношения с Россией, а реагирует на неконтролируемый поток беженцев, в Москве отвергают... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:22
2024-02-08T17:27
в мире
россия
финляндия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна не разрывала отношения с Россией, а реагирует на неконтролируемый поток беженцев, в Москве отвергают обвинения в причастности к миграционному кризису, называя их надуманными и неприемлемыми. Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал РИА Новости, что политика Хельсинки привела к полному разрушению двусторонних отношений с Москвой, в частности, к разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога. "Финляндия ничего не разрывала. Финляндия лишь реагирует на то, как Россия ведет себя на нашей границе. Когда поведение России на нашей границе поменяется, мы отреагируем на это. Если в будущем Россия решит, что не позволит людям пересекать нашу границу без соответствующих документов, это будет лучшей новостью", - сказала Рантанен на пресс-конференции, комментируя слова посла РФ. Ранее в четверг финские власти продлили закрытие границы с Россией до 14 февраля. В соответствии с предыдущим решением правительства граница между Финляндией и Россией была закрыта до 11 февраля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926082771.html
https://ria.ru/20240206/finlyandiya-1925729133.html
https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924807370.html
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в мире, россия, финляндия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Финляндия, Санкции в отношении России
МВД Финляндии заявило, что страна не разрывала отношения с Россией

Глава МВД Рантанен: Финляндия не разрывала отношения с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна не разрывала отношения с Россией, а реагирует на неконтролируемый поток беженцев, в Москве отвергают обвинения в причастности к миграционному кризису, называя их надуманными и неприемлемыми.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал РИА Новости, что политика Хельсинки привела к полному разрушению двусторонних отношений с Москвой, в частности, к разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Отношения России и Финляндии полностью разрушены, заявил посол Кузнецов
Вчера, 09:28
"Финляндия ничего не разрывала. Финляндия лишь реагирует на то, как Россия ведет себя на нашей границе. Когда поведение России на нашей границе поменяется, мы отреагируем на это. Если в будущем Россия решит, что не позволит людям пересекать нашу границу без соответствующих документов, это будет лучшей новостью", - сказала Рантанен на пресс-конференции, комментируя слова посла РФ.
Ранее в четверг финские власти продлили закрытие границы с Россией до 14 февраля. В соответствии с предыдущим решением правительства граница между Финляндией и Россией была закрыта до 11 февраля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
Юсси Халла-ахо
Финский политик, одобрявший убийства россиян, остался спикером парламента
6 февраля, 16:04
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
МИД Финляндии упразднит российский департамент
1 февраля, 14:21
 
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