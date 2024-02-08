https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926076300.html
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол
Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:50
2024-02-08T08:50
2024-02-08T08:50
россия
финляндия
павел кузнецов
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6bdbe47d6fec044b20f9b95dd4f644.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой… Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии… Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа", - сказал он. По словам дипломата, Финляндия сегодня, безусловно, является недружественной России страной. "И эта оценка основана не только, и даже не столько на её членстве в НАТО. Государство, ещё недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном", - добавил он. В финском информационном пространстве присутствует все больше проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед "российской угрозой" на грани военного психоза и "охоты на ведьм", отметил посол. "Тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, всё сложнее становится выказывать своё мнение. Говорю об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами – представителями различных слоев общества", - добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926072009.html
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926066281.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50e118be3a99dd422b5cdde83f2270a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, павел кузнецов, нато, в мире
Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, НАТО, В мире
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол
Посол: политика России в отношении Финляндии учтет рост русофобии
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой… Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии… Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа", - сказал он.
Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство
По словам дипломата, Финляндия сегодня, безусловно, является недружественной России страной.
"И эта оценка основана не только, и даже не столько на её членстве в НАТО
. Государство, ещё недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном", - добавил он.
В финском информационном пространстве присутствует все больше проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед "российской угрозой" на грани военного психоза и "охоты на ведьм", отметил посол.
"Тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, всё сложнее становится выказывать своё мнение. Говорю об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами – представителями различных слоев общества", - добавил Кузнецов.
Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении товарооборота с Россией