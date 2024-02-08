https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926076300.html

В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол

В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024

В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол

Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:50

2024-02-08T08:50

2024-02-08T08:50

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой… Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии… Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа", - сказал он. По словам дипломата, Финляндия сегодня, безусловно, является недружественной России страной. "И эта оценка основана не только, и даже не столько на её членстве в НАТО. Государство, ещё недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном", - добавил он. В финском информационном пространстве присутствует все больше проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед "российской угрозой" на грани военного психоза и "охоты на ведьм", отметил посол. "Тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, всё сложнее становится выказывать своё мнение. Говорю об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами – представителями различных слоев общества", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926072009.html

https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926066281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, финляндия, павел кузнецов, нато, в мире