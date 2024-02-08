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В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
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08:50 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926076300.html
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол
Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:50
2024-02-08T08:50
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павел кузнецов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой… Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии… Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа", - сказал он. По словам дипломата, Финляндия сегодня, безусловно, является недружественной России страной. "И эта оценка основана не только, и даже не столько на её членстве в НАТО. Государство, ещё недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном", - добавил он. В финском информационном пространстве присутствует все больше проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед "российской угрозой" на грани военного психоза и "охоты на ведьм", отметил посол. "Тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, всё сложнее становится выказывать своё мнение. Говорю об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами – представителями различных слоев общества", - добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926072009.html
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россия, финляндия, павел кузнецов, нато, в мире
Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, НАТО, В мире
В России учтут рост антироссийских настроений в Финляндии, заявил посол

Посол: политика России в отношении Финляндии учтет рост русофобии

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Политика России в отношении Финляндии будет выстраиваться с учетом роста антироссийских настроений в стране, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"Вся внешнеполитическая линия нынешнего финского руководства строится на противостоянии России, сопровождается антироссийской риторикой… Коренным образом изменилась сама общественная атмосфера в Финляндии, тональность дискуссий в информационном пространстве, где видим все больше откровенной русофобии… Разумеется, наша политика в отношении Финляндии выстраивается и будет выстраиваться с учетом этих факторов. Будем твердо и решительно реагировать на все недружественные шаги нашего соседа", - сказал он.
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По словам дипломата, Финляндия сегодня, безусловно, является недружественной России страной.
"И эта оценка основана не только, и даже не столько на её членстве в НАТО. Государство, ещё недавно проводившее достаточно самостоятельный и ответственный внешнеполитический курс, который пользовался уважением во всем мире, сейчас превратилось в одного из рядовых членов западной коалиции, общую линию которой определяют за океаном", - добавил он.
В финском информационном пространстве присутствует все больше проявлений двойных стандартов, нагнетания страхов перед "российской угрозой" на грани военного психоза и "охоты на ведьм", отметил посол.
"Тем, кто не склонен поддаваться курсу на демонизацию и отторжение всего, что как-то связано с Россией, всё сложнее становится выказывать своё мнение. Говорю об этом с полной ответственностью, исходя из своих личных контактов с финнами – представителями различных слоев общества", - добавил Кузнецов.
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