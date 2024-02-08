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Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство - РИА Новости, 08.02.2024
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07:49 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926072009.html
Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство
Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство - РИА Новости, 08.02.2024
Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов назвал абсурдными призывы запретить двойное гражданство россиянам, которые звучат в последнее время в политических... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:49
2024-02-08T07:49
павел кузнецов
финляндия
россия
саули ниинисте
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов назвал абсурдными призывы запретить двойное гражданство россиянам, которые звучат в последнее время в политических кругах Финляндии. "Заговорили об угрозе, которая якобы исходит от "двойных граждан", то есть людей, имеющих как российское, так и финское гражданство. Дело доходит до абсурда – местные политики призывают исключить возможность наличия у человека двух гражданств, ссылаясь на принцип взаимности. При этом никто не удосужился ознакомиться с российским законодательством, которое не запрещает гражданам России иметь гражданство других стран", — сказал он РИА Новости. Кроме того, сейчас правительство Финляндии рассуждает о возможности полного запрета на приобретение российскими гражданами недвижимости, уточнил Кузнецов. "В целом хотел бы обратить внимание на то, что атмосфера "антироссийского психоза", господствующая сегодня в финском информационном пространстве, болезненно сказывается на наших соотечественниках, которых здесь почти 100 тысяч (самая большая диаспора). Раздаются голоса, что российские граждане и выходцы из России представляют собой некую "угрозу национальной безопасности", их начинают записывать в "пятую колонну", — добавил он. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России. С таким же предложением выступил и министр обороны Антти Хяккянен.
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павел кузнецов, финляндия, россия, саули ниинисте, санкции в отношении россии
Павел Кузнецов, Финляндия, Россия, Саули Ниинисте, Санкции в отношении России
Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство

Посол в Финляндии назвал призыв запретить россиянам двойное гражданство абсурдом

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Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов назвал абсурдными призывы запретить двойное гражданство россиянам, которые звучат в последнее время в политических кругах Финляндии.
«
"Заговорили об угрозе, которая якобы исходит от "двойных граждан", то есть людей, имеющих как российское, так и финское гражданство. Дело доходит до абсурда – местные политики призывают исключить возможность наличия у человека двух гражданств, ссылаясь на принцип взаимности. При этом никто не удосужился ознакомиться с российским законодательством, которое не запрещает гражданам России иметь гражданство других стран", — сказал он РИА Новости.
Кроме того, сейчас правительство Финляндии рассуждает о возможности полного запрета на приобретение российскими гражданами недвижимости, уточнил Кузнецов.
"В целом хотел бы обратить внимание на то, что атмосфера "антироссийского психоза", господствующая сегодня в финском информационном пространстве, болезненно сказывается на наших соотечественниках, которых здесь почти 100 тысяч (самая большая диаспора). Раздаются голоса, что российские граждане и выходцы из России представляют собой некую "угрозу национальной безопасности", их начинают записывать в "пятую колонну", — добавил он.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России. С таким же предложением выступил и министр обороны Антти Хяккянен.
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Павел КузнецовФинляндияРоссияСаули НиинистеСанкции в отношении России
 
 
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