https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926072009.html

Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство

Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство - РИА Новости, 08.02.2024

Посол в Финляндии осудил призывы запретить россиянам двойное гражданство

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов назвал абсурдными призывы запретить двойное гражданство россиянам, которые звучат в последнее время в политических... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:49

2024-02-08T07:49

2024-02-08T07:49

павел кузнецов

финляндия

россия

саули ниинисте

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750755348_0:108:3183:1898_1920x0_80_0_0_57f8a49dc68fdcf160ddafec32a4db49.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов назвал абсурдными призывы запретить двойное гражданство россиянам, которые звучат в последнее время в политических кругах Финляндии. "Заговорили об угрозе, которая якобы исходит от "двойных граждан", то есть людей, имеющих как российское, так и финское гражданство. Дело доходит до абсурда – местные политики призывают исключить возможность наличия у человека двух гражданств, ссылаясь на принцип взаимности. При этом никто не удосужился ознакомиться с российским законодательством, которое не запрещает гражданам России иметь гражданство других стран", — сказал он РИА Новости. Кроме того, сейчас правительство Финляндии рассуждает о возможности полного запрета на приобретение российскими гражданами недвижимости, уточнил Кузнецов. "В целом хотел бы обратить внимание на то, что атмосфера "антироссийского психоза", господствующая сегодня в финском информационном пространстве, болезненно сказывается на наших соотечественниках, которых здесь почти 100 тысяч (самая большая диаспора). Раздаются голоса, что российские граждане и выходцы из России представляют собой некую "угрозу национальной безопасности", их начинают записывать в "пятую колонну", — добавил он. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России. С таким же предложением выступил и министр обороны Антти Хяккянен.

https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923267674.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел кузнецов, финляндия, россия, саули ниинисте, санкции в отношении россии