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Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении товарооборота с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
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06:20 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926066281.html
Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении товарооборота с Россией
Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении товарооборота с Россией - РИА Новости, 08.02.2024
Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении товарооборота с Россией
Товарооборот между Россией и Финляндией за два года уменьшился почти в шесть раз, разрыв связей вредит финской экономике, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:20
2024-02-08T06:20
россия
финляндия
павел кузнецов
экономика
хельсинки
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Финляндией за два года уменьшился почти в шесть раз, разрыв связей вредит финской экономике, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. "В результате разрушения торгово-экономических связей товарооборот между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро). Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке", — сказал он. Разрыв традиционных тесных и взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией негативно сказался и продолжает сказываться как на положении отдельных предприятий, так и экономики Финляндии в целом, уточнил Кузнецов. "Рост ВВП в минусе, резко увеличился государственный долг, замедляется инвестиционная активность, падает частное потребление. Растет дефицит госбюджета, в результате чего правительство вынуждено серьезно урезать расходы на социальные программы, здравоохранение, образование и так далее. Число банкротств предприятий выросло в 2023 году на четверть. Повышается активность забастовочного движения в стране", — добавил он. Финские власти пытаются "затушевывать" зависимость экономических проблем в стране от разрыва отношений с Россией, ссылаясь на общую конъюнктуру в Европе и в мире в целом, пояснил посол. "Однако, тот факт, что Финляндия справляется с имеющимися вызовами значительно хуже, чем ее северные соседи, которые не имели столь широких связей с нашей страной, говорит сам за себя", — сказал он.
https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926062885.html
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россия, финляндия, павел кузнецов, экономика, хельсинки
Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, Экономика, Хельсинки
Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении товарооборота с Россией

Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении торговли с Россией за два года

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПричал морского порта "Большой порт Санкт-Петербург"
Причал морского порта Большой порт Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Причал морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Финляндией за два года уменьшился почти в шесть раз, разрыв связей вредит финской экономике, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
«
"В результате разрушения торгово-экономических связей товарооборот между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро). Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке", — сказал он.
Разрыв традиционных тесных и взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией негативно сказался и продолжает сказываться как на положении отдельных предприятий, так и экономики Финляндии в целом, уточнил Кузнецов.
"Рост ВВП в минусе, резко увеличился государственный долг, замедляется инвестиционная активность, падает частное потребление. Растет дефицит госбюджета, в результате чего правительство вынуждено серьезно урезать расходы на социальные программы, здравоохранение, образование и так далее. Число банкротств предприятий выросло в 2023 году на четверть. Повышается активность забастовочного движения в стране", — добавил он.
Финские власти пытаются "затушевывать" зависимость экономических проблем в стране от разрыва отношений с Россией, ссылаясь на общую конъюнктуру в Европе и в мире в целом, пояснил посол.
"Однако, тот факт, что Финляндия справляется с имеющимися вызовами значительно хуже, чем ее северные соседи, которые не имели столь широких связей с нашей страной, говорит сам за себя", — сказал он.
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РоссияФинляндияПавел КузнецовЭкономикаХельсинки
 
 
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