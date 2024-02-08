https://ria.ru/20240208/finlyandiya-1926059881.html
Посол в Финляндии назвал поставки оружия Киеву выгодными для производителей
Посол в Финляндии назвал поставки оружия Киеву выгодными для производителей - РИА Новости, 08.02.2024
Посол в Финляндии назвал поставки оружия Киеву выгодными для производителей
Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине и строят амбициозные планы на будущее, их активно поддерживает государство, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T04:22
2024-02-08T04:22
2024-02-08T04:22
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине и строят амбициозные планы на будущее, их активно поддерживает государство, заявил РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов. "Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство - в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше 20 миллионов евро в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов", - сказал он. Например, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз, добавил Кузнецов. "Военно-политическое руководство Финляндии заявляет, что было бы готово существенно нарастить и без того немалую помощь Украине, но вынуждено перед лицом "российской угрозы" уделять повышенное внимание собственным вооруженным силам. Ведь теперь Финляндия – натовский форпост на Востоке", - сказал глава дипмиссии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, финляндия, павел кузнецов, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, Финляндия, Павел Кузнецов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Посол в Финляндии назвал поставки оружия Киеву выгодными для производителей
Дипломат Кузнецов: финским производителям выгодны поставки оружия Украине
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финские производители получают выгоду от поставок оружия Украине и строят амбициозные планы на будущее, их активно поддерживает государство, заявил РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
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"Не забывают здесь и о собственном экономическом интересе. Отмечая растущий спрос на продукцию военного назначения на Украине и в Европе, местные производители подсчитывают прибыли и строят амбициозные планы на будущее. Их поддерживает государство - в конце прошлого года власти объявили о намерении инвестировать свыше 20 миллионов евро в двухкратное увеличение выпуска боеприпасов", - сказал он.
Например, на финском заводе компании Nammo, изготовляющем артиллерийские снаряды, за два года производство уже выросло в пять раз, добавил Кузнецов.
"Военно-политическое руководство Финляндии заявляет, что было бы готово существенно нарастить и без того немалую помощь Украине, но вынуждено перед лицом "российской угрозы" уделять повышенное внимание собственным вооруженным силам. Ведь теперь Финляндия – натовский форпост на Востоке", - сказал глава дипмиссии.
Россия ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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