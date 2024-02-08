https://ria.ru/20240208/festival-1926208065.html

На Всемирном фестивале молодежи пройдет промышленный форум

На Всемирном фестивале молодежи пройдет промышленный форум - РИА Новости, 08.02.2024

На Всемирном фестивале молодежи пройдет промышленный форум

Международный промышленный форум, в котором молодые промышленники представят свои проекты и разработки, пройдет на Всемирном фестивале молодежи, сообщили... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:13

2024-02-08T16:13

2024-02-08T16:13

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Международный промышленный форум, в котором молодые промышленники представят свои проекты и разработки, пройдет на Всемирном фестивале молодежи, сообщили организаторы фестиваля. "С 2 по 6 марта в рамках ВФМ-2024 пройдет Международный молодёжный промышленный форум. Он станет крупнейшей диалоговой площадкой для активных и целеустремленных представителей индустрии. Организатором мероприятия выступает Клуб молодых промышленников", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля. Участниками и спикерами форума, по данным организаторов фестиваля, станут авторы стартапов, основатели малых и средних предприятий, а также руководители корпораций, отраслевых промышленных союзов. "Гости Фестиваля смогут познакомиться с самыми актуальными тенденциями индустрии. К участию приглашаются все, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства, создании собственных проектов, профессиональном росте в сфере промышленности", - сообщили организаторы. Для посетителей форума пройдут сессии, мастер-классы, стартап-шоу, баттлы, посвященные перспективам развития индустрии и бизнеса, а также выставка промышленных проектов "Мы – будущее", где будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

https://ria.ru/20240112/marafon-1921030055.html

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экономика, россия, общество