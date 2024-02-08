https://ria.ru/20240208/festival-1926208065.html
На Всемирном фестивале молодежи пройдет промышленный форум
На Всемирном фестивале молодежи пройдет промышленный форум - РИА Новости, 08.02.2024
На Всемирном фестивале молодежи пройдет промышленный форум
Международный промышленный форум, в котором молодые промышленники представят свои проекты и разработки, пройдет на Всемирном фестивале молодежи, сообщили... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:13
2024-02-08T16:13
2024-02-08T16:13
экономика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926207657_114:0:3328:1808_1920x0_80_0_0_5bcb90502a74b5369f34e1d1125e2307.png
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Международный промышленный форум, в котором молодые промышленники представят свои проекты и разработки, пройдет на Всемирном фестивале молодежи, сообщили организаторы фестиваля. "С 2 по 6 марта в рамках ВФМ-2024 пройдет Международный молодёжный промышленный форум. Он станет крупнейшей диалоговой площадкой для активных и целеустремленных представителей индустрии. Организатором мероприятия выступает Клуб молодых промышленников", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля. Участниками и спикерами форума, по данным организаторов фестиваля, станут авторы стартапов, основатели малых и средних предприятий, а также руководители корпораций, отраслевых промышленных союзов. "Гости Фестиваля смогут познакомиться с самыми актуальными тенденциями индустрии. К участию приглашаются все, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства, создании собственных проектов, профессиональном росте в сфере промышленности", - сообщили организаторы. Для посетителей форума пройдут сессии, мастер-классы, стартап-шоу, баттлы, посвященные перспективам развития индустрии и бизнеса, а также выставка промышленных проектов "Мы – будущее", где будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
https://ria.ru/20240112/marafon-1921030055.html
https://radiosputnik.ru/20240125/putin-1923514133.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926207657_515:0:2926:1808_1920x0_80_0_0_e1eae408e740367589a1088f46b02df0.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
На Всемирном фестивале молодежи пройдет промышленный форум
На Всемирном фестивале молодежи пройдет международный промышленный форум
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Международный промышленный форум, в котором молодые промышленники представят свои проекты и разработки, пройдет на Всемирном фестивале молодежи, сообщили организаторы фестиваля.
«
"С 2 по 6 марта в рамках ВФМ-2024 пройдет Международный молодёжный промышленный форум. Он станет крупнейшей диалоговой площадкой для активных и целеустремленных представителей индустрии. Организатором мероприятия выступает Клуб молодых промышленников", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.
Общество "Знание" проведет марафон на Всемирном фестивале молодежи
Участниками и спикерами форума, по данным организаторов фестиваля, станут авторы стартапов, основатели малых и средних предприятий, а также руководители корпораций, отраслевых промышленных союзов.
«
"Гости Фестиваля смогут познакомиться с самыми актуальными тенденциями индустрии. К участию приглашаются все, кто заинтересован в развитии технологического предпринимательства, создании собственных проектов, профессиональном росте в сфере промышленности", - сообщили организаторы.
Для посетителей форума пройдут сессии, мастер-классы, стартап-шоу, баттлы, посвященные перспективам развития индустрии и бизнеса, а также выставка промышленных проектов "Мы – будущее", где будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.
"Масштабный, мощный, красивый". Путин о фестивале молодежи в Сочи в марте