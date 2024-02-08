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Дмитрий Феоктистов: Аргентина не отказывается от сотрудничества с Россией

Дмитрий Феоктистов: Аргентина не отказывается от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 08.02.2024

Дмитрий Феоктистов: Аргентина не отказывается от сотрудничества с Россией

Два месяца назад в Аргентине пришел к власти новый президент Хавьер Милей, предлагающий радикальные реформы и ориентированный, по его же словам, на... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T18:00

2024-02-08T18:00

2024-02-08T18:00

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Два месяца назад в Аргентине пришел к власти новый президент Хавьер Милей, предлагающий радикальные реформы и ориентированный, по его же словам, на сотрудничество с Западом. О том, какие перемены ждут российский бизнес, возможны ли в ближайшее время контакты на высшем уровне, передал ли Буэнос-Айрес технику РФ Киеву, снизилось ли число россиян, приезжающих в страну, и стоит ли ждать возвращения Аргентины в БРИКС, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Беседовала Дарья Станиславец.– Новый президент Аргентины ранее отказался от вступления в БРИКС. Считаете ли вы возможным, что страна позднее все же присоединиться к этой организации? Видите ли вы для этого предпосылки?– Решение не подключаться на данном этапе к БРИКС является суверенным выбором Аргентины. Уважаем ее позицию. Если Буэнос-Айрес с течением времени захочет в том или ином формате расширить взаимодействие с "десяткой", будем готовы совместно с партнерами вернуться к обсуждению данного вопроса.– Президент Аргентины в письме, где говорилось об отказе от вступления в БРИКС, выразил также желание встретиться с каждым из лидеров стран-участниц объединения. Последовали за этим какие-либо действия? Обсуждается ли возможная встреча президентов России и Аргентины? Готова ли РФ к такой встрече?– Контакт между лидерами двух стран установлен путем обмена посланиями. Что касается очной встречи, то, насколько мне известно, пока никаких действий в данном направлении не предпринималось. Россия и ее руководство всегда открыты к диалогу с международными партнерами.– У вас уже были контакты с руководством Аргентины, и вы говорили, что новые власти, несмотря на свою позицию, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. В чем выражается эта готовность? Есть ли какие-то шаги со стороны Аргентины в данном направлении?– Представители руководства страны заверили нас, что российские компании, заинтересованные в работе на аргентинском рынке, не будут подвергаться дискриминации по национальному признаку. Отношение к ним будет ровно таким же, как к бизнесменам из любого другого государства. Кроме того, новая администрация не намерена подвергать ревизии наши двусторонние договоренности, в том числе торгово-экономического характера, заключенные в предыдущий период. На данном этапе это уже немало. Подобный конструктивный и прагматичный подход создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития взаимодействия между нашими странами и предпринимателями.– Была ли у вас полноценная встреча с главой МИД Аргентины? Если да, то какие вопросы вы обсуждали? Возможна ли встреча между главами МИД РФ и Аргентины? Обсуждается ли она?– Да, мы встречались с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино в декабре прошлого года. Обстоятельно и в конструктивном ключе обсудили тематику двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Продолжаем поддерживать с ней рабочие контакты, время от времени сверяя часы по актуальным вопросам. Возможность встречи на уровне мининдел двух стран сохраняется, аргентинские партнеры от контактов с нами не уклоняются. Вопрос – в выборе места и времени. Есть несколько вариантов. Надо определиться, какой из них будет оптимальным с учетом напряженного графика глав внешнеполитических ведомств.– Президент Аргентины Хавьер Милей и Владимир Зеленский обсуждали возможность проведения в Аргентине конференции по Украине и по вопросам ее взаимодействия со странами Латинской Америки. По вашему мнению, удастся ли собрать достаточное число участников для проведения мероприятия, или же латиноамериканский регион в целом не готов оказывать какую-либо помощь Украине?– Это вопрос, конечно, прежде всего к латиноамериканским партнерам. Наверняка кто-то захочет принять участие в таком мероприятии, а кто-то – нет. У большинства стран ЛАКБ достаточно своих проблем. Не думаю, что оказание помощи такой далекой стране, как Украина, лежит в рациональной плоскости. Главное, чтобы этот саммит не имел антироссийской направленности. Рассчитываем, потенциальные организаторы от ЛАКБ это понимают.– В середине декабря аргентинский портал Noticias Urbanas сообщил, что правительство Аргентины хочет передать Украине два российских транспортных вертолета. Удалось ли посольству получить информацию и позицию у властей Аргентины по данному вопросу, в чем она заключается? Или данная тема так и осталась на уровне сообщений в СМИ?– У Аргентины действительно есть два военно-транспортных вертолета Ми-171Е российского производства. Они были поставлены в 2011 году и уже выработали свой ресурс. Обе машины сейчас находятся в разобранном состоянии. Администрация предыдущего президента Альберто Фернандеса придерживалась твердой позиции о недопустимости любых поставок вооружений и военной техники в зоны конфликтов, включая Украину. Сообщения о планируемой передаче данных вертолетов новыми властями Аргентины не подтверждаются. Последовательно доводим до них неприемлемость такого шага. Подчеркиваем, что он также шел бы вразрез с сертификатом конечного пользователя, который запрещает передавать военную технику третьим странам без согласия страны-производителя.– Как вы в целом оцениваете текущие отношения России и Аргентины? Чего странам удалось добиться в прошедшем году? Что думаете о будущем отношений двух стран?– Россия и Аргентина поддерживают регулярный диалог по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня. Реализуются контакты на различных уровнях. Конечно, нам бы хотелось большей активности, в первую очередь, в политической и торгово-экономической сферах. У наших стран есть большой потенциал для этого.Рассчитываем, что отношения будут развиваться. Предпосылки для этого имеются. Представители администрации президента Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к выстраиванию с Россией взаимовыгодного взаимодействия на прагматической основе. Надеюсь, что слова наших аргентинских партнеров не разойдутся с делами.– Каков был уровень товарооборота по итогам 2023 года? Какие статьи подросли, а какие, напротив, снизились?– Аргентина для России – один из ключевых внешнеэкономических партнеров в Латинской Америке. За последние четверть века торговля между нашими странами выросла в несколько раз. Однако в последние годы она развивается нестабильно. В настоящее время наблюдаем снижение товарооборота на треть по сравнению с показателями предыдущего года.Сегодня основным сдерживающим фактором, на наш взгляд, остается сложная геополитическая обстановка. Сказываются как обусловленные западными ограничительными мерами против России проблемы аргентинских бизнес операторов с финансовыми взаиморасчетами и логистикой, так и опасения Буэнос-Айреса в отношении вторичных санкций со стороны США и ЕС. Тем не менее предпринятые за последние десятилетия усилия по институционализации двусторонних связей дают нам возможность для поиска путей преодоления существующих сложностей.Важную роль в налаживании контактов между российскими и аргентинскими компаниями, продвижении совместных проектов играет торговое представительство. Ключевым инструментом развития кооперации остается российско-аргентинская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которой рассматриваются вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, энергетики, образования, промышленности, железнодорожного транспорта, фармацевтики и других. Деятельность данного механизма подкрепляется двусторонними советами предпринимателей. Кроме того, в 2021 году был создан российско-аргентинский Деловой клуб "Атенео" для продвижения проектов в сфере экономики, торговли, культуры и образования.– В чем вы видите перспективы для дальнейшего сотрудничества между РФ и Аргентиной, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и позицию нового руководства? В каких сферах возможно сотрудничество?– Новое руководство Аргентины ставит торгово-экономическое взаимодействие с иностранными государствами во главу угла, поскольку видит в нем одну из возможностей для вывода страны из затяжного кризиса. Несмотря на новые приоритеты внешней политики администрации Хавьера Милея в лице США и Израиля, Буэнос-Айрес не отказывается от сотрудничества с Российской Федерацией.Со своей стороны, заинтересованы в углублении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Перспективными сферами считаем энергетику (в том числе атомную), горнодобывающую промышленность, инфраструктурные проекты (в частности, строительство железных дорог), рыболовство, фармацевтику, информационно-коммуникационные технологии, поставку удобрений.– Президент Аргентины не раз говорил о намерении облегчить импорт в Аргентину и создать более благоприятные условия для иностранных инвестиций. На этом фоне появился ли, вырос ли интерес российских бизнесменов к сотрудничеству с Аргентиной?– Интерес российского бизнеса к Аргентине был всегда и, скорее всего, будет расти с учетом потенциала этого рынка. Другое дело, что новое руководство страны только приступило к исполнению обязанностей и еще не успело воплотить в жизнь свои обещания, в том числе в части улучшения инвестиционного климата. Пока макроэкономическая ситуация в Аргентине остается сложной, имеются проблемы с осуществлением экспортно-импортных операций, выводом за рубеж валютной выручки. Указанные факторы ограничивают возможности реализации здесь взаимовыгодных совместных проектов. Если ситуация изменится в лучшую сторону, это может придать значительный импульс развитию практической кооперации.– Планируется ли в ближайшее время приезд бизнес- и правительственных делегаций из РФ? Возможно, на региональном уровне?– Обмены по деловой линии продолжаются. Работающие на аргентинском рынке отечественные компании и те, что только присматриваются к его возможностям, осуществляют такие поездки на регулярной основе.– Прошедший год оказался успешным для сотрудничества РФ и Аргентины в сфере культуры и образования. Какие мероприятия в данной сфере планируются в этом году?– В текущем году у нас большие планы. От Аргентины 107 человек поедут на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи в марте этого года. Пригласили также аргентинцев участвовать в формировании международного оргкомитета и организации национального отборочного тура на международный Конкурс народной песни "Интервидение", финал которого состоится в ноябре в Москве. Ждем гостей из Аргентины и на Международном Санкт-Петербургском культурном форуме.– Голосование на выборах президента России будет организовано в посольстве 17 марта. Не опасаетесь ли вы провокаций со стороны граждан с антироссийскими настроениями, которые могут устроить какие-либо акции как у стен посольства, так и попытаться провести их внутри здания? Какие меры принимает дипмиссия?– Российско-аргентинские отношения отличаются здоровым прагматизмом, а наши народы связывают чувства искренней симпатии и дружбы. В этой связи не видим препятствий для проведения голосования в посольстве. Вместе с тем во избежание возможных провокаций со стороны отдельных антироссийски настроенных лиц заблаговременно обратились в компетентные органы Аргентины с просьбой усилить физическую охрану российских загранучреждений. Сделаем все возможное для того, чтобы избиратели смогли беспрепятственно реализовать конституционное право на участие в выборах.– По данным посольства, сократилось ли число россиян, приезжающих в Аргентину не с туристическими целями? Какова сейчас тенденция?– Посольство может оценить количество приезжающих в Аргентину россиян по данным консульского учета. Но постановка на него является сейчас сугубо добровольным делом. По данным на сегодняшний день, на консульском учете состоит около 1,7 тысячи человек, из которых 900 проживают в Аргентине постоянно, а 800 – временно.Что касается статистики национальной миграционной службы, то цифры на порядок выше – с начала 2022 года в Аргентинскую Республику заехало около 22 тысяч российских граждан, однако девять тысяч уже покинули страну.По нашим наблюдениям, количество прибывающих сюда россиян в последнее время несколько сократилось. Это может быть связано со значительным удорожанием жизни в Аргентине, а также опасениями в отношении социальных последствий реформ нового правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, аргентина, россия, дмитрий феоктистов, брикс, евросоюз