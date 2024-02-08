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На Урале экс-священнику отменили штраф по делу о дискредитации ВС России
На Урале экс-священнику отменили штраф по делу о дискредитации ВС России - РИА Новости, 08.02.2024
На Урале экс-священнику отменили штраф по делу о дискредитации ВС России
Свердловский областной суд отменил штраф бывшему священнику Владимиру Зайцеву по делу о дискредитации российской армии за истечением срока давности, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:31
2024-02-08T14:31
2024-02-08T14:31
происшествия
россия
екатеринбург
владимир зайцев
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд отменил штраф бывшему священнику Владимиру Зайцеву по делу о дискредитации российской армии за истечением срока давности, сообщает пресс-служба суда в четверг. По данным ведомства, в сентябре 2023 года Зайцев на своей странице "ВКонтакте" опубликовал три материала с критикой российской армии, за что на него завели дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга назначил Зайцеву штраф на 45 тысяч рублей - тот решение обжаловал. "Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения судебный акт отменил, производство по делу прекратил. В ходе проверки материалов дела было установлено, что суд первой инстанции допустил нарушение в назначении Зайцеву наказания за пределами установленного срока давности, который истек накануне", – говорится в сообщении. Как пояснили РИА Новости в Свердловском облсуде, срок давности составляет 90 календарных дней, а наказание было назначено на 91-й день с даты вменяемого правонарушения.
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происшествия, россия, екатеринбург, владимир зайцев, свердловский областной суд
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Владимир Зайцев, Свердловский областной суд
На Урале экс-священнику отменили штраф по делу о дискредитации ВС России
На Урале экс-священнику Зайцеву отменили штраф по делу о дискредитации ВС России