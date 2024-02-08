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В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.02.2024
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19:25 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/dtp-1926253388.html
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.02.2024
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека
Одиннадцать автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:25
2024-02-08T19:25
происшествия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. "Сегодня, 8 февраля, примерно в 16 часов (15.00 мск) на Обводном шоссе города Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали четыре человека. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оказывается необходимая помощь гражданам", - говорится в сообщении ведомства. В областном ГУМВД призвали быть внимательными и соблюдать дистанцию в связи с неблагоприятной погодой. По данным "Приволжского УГМС", в регионе действует "желтый" уровень опасности из-за сильного снега, ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.
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происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека

На Обводном шоссе в Тольятти столкнулись 11 автомобилей, пострадали 4 человека

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
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САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области.
«
"Сегодня, 8 февраля, примерно в 16 часов (15.00 мск) на Обводном шоссе города Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали четыре человека. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оказывается необходимая помощь гражданам", - говорится в сообщении ведомства.
В областном ГУМВД призвали быть внимательными и соблюдать дистанцию в связи с неблагоприятной погодой. По данным "Приволжского УГМС", в регионе действует "желтый" уровень опасности из-за сильного снега, ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.
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