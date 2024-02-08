https://ria.ru/20240208/dtp-1926253388.html

В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека

В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.02.2024

В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека

Одиннадцать автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:25

2024-02-08T19:25

2024-02-08T19:25

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. "Сегодня, 8 февраля, примерно в 16 часов (15.00 мск) на Обводном шоссе города Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали четыре человека. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оказывается необходимая помощь гражданам", - говорится в сообщении ведомства. В областном ГУМВД призвали быть внимательными и соблюдать дистанцию в связи с неблагоприятной погодой. По данным "Приволжского УГМС", в регионе действует "желтый" уровень опасности из-за сильного снега, ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.

https://ria.ru/20240207/dtp-1926042064.html

тольятти

самарская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тольятти, самарская область