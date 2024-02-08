https://ria.ru/20240208/dtp-1926253388.html
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.02.2024
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека
Одиннадцать автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:25
2024-02-08T19:25
2024-02-08T19:25
происшествия
тольятти
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Одиннадцать автомобилей столкнулись на Обводном шоссе в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, сообщили журналистам в ГУМВД по Самарской области. "Сегодня, 8 февраля, примерно в 16 часов (15.00 мск) на Обводном шоссе города Тольятти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, в котором пострадали четыре человека. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оказывается необходимая помощь гражданам", - говорится в сообщении ведомства. В областном ГУМВД призвали быть внимательными и соблюдать дистанцию в связи с неблагоприятной погодой. По данным "Приволжского УГМС", в регионе действует "желтый" уровень опасности из-за сильного снега, ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.
https://ria.ru/20240207/dtp-1926042064.html
тольятти
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
В Тольятти в массовом ДТП пострадали четыре человека
На Обводном шоссе в Тольятти столкнулись 11 автомобилей, пострадали 4 человека