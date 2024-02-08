https://ria.ru/20240208/dron-1926222761.html
Минобороны рассказало о сбитом над Белгородской областью дроне
Минобороны рассказало о сбитом над Белгородской областью дроне - РИА Новости, 08.02.2024
Минобороны рассказало о сбитом над Белгородской областью дроне
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:07
2024-02-08T17:07
2024-02-08T17:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Восьмого февраля около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
Минобороны рассказало о сбитом над Белгородской областью дроне
Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородом