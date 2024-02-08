https://ria.ru/20240208/dron-1926222761.html

Минобороны рассказало о сбитом над Белгородской областью дроне

Минобороны рассказало о сбитом над Белгородской областью дроне - РИА Новости, 08.02.2024

Минобороны рассказало о сбитом над Белгородской областью дроне

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:07

2024-02-08T17:07

2024-02-08T17:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Восьмого февраля около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область