https://ria.ru/20240208/dolgi-1926025075.html

КМСП помогла вернуть бизнесу почти 3 млрд рублей долгов за товары и услуги

КМСП помогла вернуть бизнесу почти 3 млрд рублей долгов за товары и услуги - РИА Новости, 08.02.2024

КМСП помогла вернуть бизнесу почти 3 млрд рублей долгов за товары и услуги

Почти 3 миллиарда рублей за два года составила сумма долгов за поставленные ранее товары или услуги, которую смогли вернуть малые и средние предприятия... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:00

2024-02-08T10:00

2024-02-08T10:00

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Почти 3 миллиарда рублей за два года составила сумма долгов за поставленные ранее товары или услуги, которую смогли вернуть малые и средние предприятия благодаря обращениям в Корпорацию МСП, сообщает пресс-служба федеральной корпорации по развитию МСП.Отмечается, что все обращения принимаются через специальный через "Сервис 360°" на Цифровой платформе."Сервис 360°" появился на Цифровой платформе одним из первых. Он позволяет сообщить о своей проблеме в Корпорацию МСП и оперативно получить необходимую господдержку. Количество поступивших через сервис сообщений — 1,8 тысячи — наглядно говорит о его востребованности. В числе результатов работы "Сервиса 360°" — почти 3 миллиарда рублей, которые мы помогли получить предпринимателям по долгам за осуществленные ранее поставки", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он добавил, что за время функционирования сервис обратной связи постоянно дорабатывался с учетом пожеланий предпринимателей. Также созданы новые темы для обращений, в том числе по урегулированию долгов перед бюджетом, имущественной поддержке и др. Сегодня в перечне вопросов, с которыми можно обратиться в Корпорацию МСП через этот сервис, более 40 тем."Традиционно в число популярных вопросов входят проверки контролирующих органов и трудности при участии в торгах. Среди всех вопросов по итогам 2023 года взрывной рост активности произошел в тематике маркетплейсов, где число обращений выросло практически с нуля до 180. В то же время жалоб на действия приставов стало больше в 1,5 раза, на органы местного самоуправления — в два раза", — отметил Исаевич.Он напомнил, что на днях завершилась работа по одному из обращений предпринимателя из Перми. Корпорация МСП помогла ему отстоять свои права в споре с муниципальными властями по вопросу принудительного демонтажа вывески турагентства. В результате разбирательств по этому частному обращению выявлена необходимость привести местную нормативно-правовую базу в соответствие с региональной и федеральной, что в будущем позволит не допустить подобных проблемных ситуаций.Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240207/msprf-1925856527.html

https://ria.ru/20240124/podderzhka-1922790436.html

https://ria.ru/20240119/poruchitelstva-1922318904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов