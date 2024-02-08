https://ria.ru/20240208/dokumenty-1926055877.html
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили - РИА Новости, 08.02.2024
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили
Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, говорится в письме... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:46
2024-02-08T02:46
2024-02-08T03:09
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, говорится в письме министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда."Спецпрокурор Роберт Хёр завершил свое расследование", - говорится в письме Гарланда, которое адресовано в том числе главе судебного комитета палаты представителей Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.Письмо опубликовано на сайте минюста. В нём Гарланд отметил, что планирует обнародовать "как можно больше" данных.Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат), линдси грэм, дональд трамп
В мире, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Линдси Грэм, Дональд Трамп
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили
В США завершили расследование по делу о хранении Байденом секретных документов
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, говорится в письме министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда.
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"Спецпрокурор Роберт Хёр завершил свое расследование", - говорится в письме Гарланда, которое адресовано в том числе главе судебного комитета палаты представителей Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.
Письмо опубликовано на сайте минюста. В нём Гарланд отметил, что планирует обнародовать "как можно больше" данных.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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