Рейтинг@Mail.ru
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 08.02.2024 (обновлено: 03:09 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/dokumenty-1926055877.html
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили - РИА Новости, 08.02.2024
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили
Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, говорится в письме... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:46
2024-02-08T03:09
в мире
джо байден
сша
вашингтон (штат)
линдси грэм
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, говорится в письме министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда."Спецпрокурор Роберт Хёр завершил свое расследование", - говорится в письме Гарланда, которое адресовано в том числе главе судебного комитета палаты представителей Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.Письмо опубликовано на сайте минюста. В нём Гарланд отметил, что планирует обнародовать "как можно больше" данных.Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c3d071cafbacba337bca95ef6201644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, вашингтон (штат), линдси грэм, дональд трамп
В мире, Джо Байден, США, Вашингтон (штат), Линдси Грэм, Дональд Трамп
Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили

В США завершили расследование по делу о хранении Байденом секретных документов

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, говорится в письме министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда.
«
"Спецпрокурор Роберт Хёр завершил свое расследование", - говорится в письме Гарланда, которое адресовано в том числе главе судебного комитета палаты представителей Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.
Письмо опубликовано на сайте минюста. В нём Гарланд отметил, что планирует обнародовать "как можно больше" данных.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году
4 января, 23:40
 
В миреДжо БайденСШАВашингтон (штат)Линдси ГрэмДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала