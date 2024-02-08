https://ria.ru/20240208/dipotnosheniya-1926125243.html

Дипотношения России и Мьянмы достигли высочайшего уровня

Дипотношения России и Мьянмы достигли высочайшего уровня - РИА Новости, 08.02.2024

Дипотношения России и Мьянмы достигли высочайшего уровня

Дипломатические отношения России и Республики Союз Мьянма достигли беспрецедентно высокого уровня за всю историю, активизированы контакты по линии всех ветвей... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:11

2024-02-08T12:11

2024-02-08T12:11

россия

мьянма

искандер азизов

владимир путин

мин аун хлайн

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дипломатические отношения России и Республики Союз Мьянма достигли беспрецедентно высокого уровня за всю историю, активизированы контакты по линии всех ветвей власти и деловых кругов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Мьянме Искандер Азизов. Как отметил дипломат, в прошлом году дипотношения России и Мьянмы отметили "бриллиантовый" юбилей - им исполнилось 75 лет. "Российско-мьянманские связи достигли беспрецедентно высокого уровня за всю свою историю, прежде всего в контексте углубления политдиалога, основанного на взаимном уважении, учете интересов, искренней дружбе и доверии, и, конечно, совпадении позиций по ключевым вопросам глобальной повестки дня. Сейчас мы наблюдаем активизацию контактов по линии всех ветвей власти и деловых кругов, предпринимаются активные усилия в целях раскрытия всего весомого потенциала сотрудничества в самых различных областях – от взаимной поддержки на международной арене до расширения торгово-инвестиционной кооперации", - подчеркнул Азизов. По его словам, мощным стимулом такой динамики стала встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном в сентябре 2022 года "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. "Достигнутые договоренности и политическая воля руководства двух государств уже привели к заметным прорывам – помимо интенсивного политдиалога, это рост товарооборота, расширение договорно-правовой базы, начало реализации новых проектов в энергетике и культурно-гуманитарной сфере", - подытожил глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20240127/karty-1923896684.html

https://ria.ru/20240130/myanma-1924325411.html

россия

мьянма

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россия, мьянма, искандер азизов, владимир путин, мин аун хлайн