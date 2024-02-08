https://ria.ru/20240208/diplomatiya-1926252071.html
Западная дипломатия больше не способна к диалогу, заявил посол в Швейцарии
Западная дипломатия больше не способна к диалогу, заявил посол в Швейцарии - РИА Новости, 08.02.2024
Западная дипломатия больше не способна к диалогу, заявил посол в Швейцарии
Западная дипломатия больше не способна к диалогу, она не может смириться с появлением нового многополярного мира, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:16
2024-02-08T19:16
2024-02-08T21:23
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ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. Западная дипломатия больше не способна к диалогу, она не может смириться с появлением нового многополярного мира, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин."Западная дипломатия перестала быть способна к диалогу. Сейчас западные столицы, к сожалению, сконцентрировались на "мегафонной дипломатии", а именно беспочвенных обвинениях, искажении фактов, оскорблениях, ультиматумах и категорическом отказе воспринимать жизненные интересы России", - сказал он по случаю Дня дипломата.Гармонин добавил, что причина такого поведения западных внешнеполитических ведомств носит двуединый характер: пережитки идеологии неоколониализма и неготовность западных элит признать тот факт, что мир стал многополярным."В психологии, как известно, выделяют пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Вот и Запад, в своём нежелании принять неизбежное, то есть уже состоявшийся переход к многополярности и конец его господства, мечется между отрицанием и гневом. Отсюда нежелание слушать отличные от его собственной точки зрения и попытки навязать "формулу мира" Зеленского, которая совершенно оторвана от реальности", - отметил дипломат.Однако посол РФ считает, что Запад "не сможет до бесконечности" игнорировать новое положение вещей, "рано или поздно европейским и американским политикам придется его признать"."Тогда и произойдет ренессанс дипломатии как искусства слышать друг друга и находить компромиссы, в том числе и в отношениях России и Запада. Так что о "гибели" дипломатии говорить рано. А пока мы, российские дипломаты, продолжим делать всё возможное для укрепления политических позиций нашей страны в новом многополярном мире, становление которого мы наблюдаем прямо сейчас", - заключил Гармонин.
https://ria.ru/20240208/peregovory-1926124584.html
https://ria.ru/20240124/shveytsariya-1923167766.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, сергей гармонин
В мире, Швейцария, Россия, Сергей Гармонин
Западная дипломатия больше не способна к диалогу, заявил посол в Швейцарии
Посол в Берне Гармонин: западная дипломатия перестала быть способна к диалогу
ЖЕНЕВА, 8 фев - РИА Новости. Западная дипломатия больше не способна к диалогу, она не может смириться с появлением нового многополярного мира, заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Западная дипломатия перестала быть способна к диалогу. Сейчас западные столицы, к сожалению, сконцентрировались на "мегафонной дипломатии", а именно беспочвенных обвинениях, искажении фактов, оскорблениях, ультиматумах и категорическом отказе воспринимать жизненные интересы России", - сказал он по случаю Дня дипломата.
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Гармонин добавил, что причина такого поведения западных внешнеполитических ведомств носит двуединый характер: пережитки идеологии неоколониализма и неготовность западных элит признать тот факт, что мир стал многополярным.
"В психологии, как известно, выделяют пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Вот и Запад, в своём нежелании принять неизбежное, то есть уже состоявшийся переход к многополярности и конец его господства, мечется между отрицанием и гневом. Отсюда нежелание слушать отличные от его собственной точки зрения и попытки навязать "формулу мира" Зеленского, которая совершенно оторвана от реальности", - отметил дипломат.
Однако посол РФ считает, что Запад "не сможет до бесконечности" игнорировать новое положение вещей, "рано или поздно европейским и американским политикам придется его признать".
"Тогда и произойдет ренессанс дипломатии как искусства слышать друг друга и находить компромиссы, в том числе и в отношениях России и Запада. Так что о "гибели" дипломатии говорить рано. А пока мы, российские дипломаты, продолжим делать всё возможное для укрепления политических позиций нашей страны в новом многополярном мире, становление которого мы наблюдаем прямо сейчас", - заключил Гармонин.
Посол заявил, что Россия больше не рассматривает Швейцарию как посредника