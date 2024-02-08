https://ria.ru/20240208/diplomatiya-1926081931.html

Посол России заявил о кризисе западной дипломатии

Посол России заявил о кризисе западной дипломатии - РИА Новости, 08.02.2024

Посол России заявил о кризисе западной дипломатии

Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию в духе нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, что будет иметь серьезные последствия в будущем, ведь он РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:25

2024-02-08T09:25

2024-02-08T09:25

политика

алексей мешков

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923577066_0:111:2982:1788_1920x0_80_0_0_7b1bcf3b89eb9353f993de190114f43e.jpg

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию в духе нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, что будет иметь серьезные последствия в будущем, ведь он более не способен к совместной выработке решений, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. Париж беспочвенно обвиняет Москву по любому поводу, вплоть до того, что Россия якобы приложила руку к "дезинформации" о распространении во Франции постельных клопов. По мнению дипломата, такой подход свидетельствует о кризисе не только французской, но и всей западной дипломатии. "Можно говорить о кризисе западной дипломатии. Дело в том, что последние тридцать лет американцы занимались тем, что разрушали вообще само понятие "дипломатия". Дипломатия, она имеет два лица: это наука, с одной стороны, и искусство, с другой. Это все было выкорчевано сначала американцами, потом к ним присоединились западные европейцы. Сегодня это мегафонная дипломатия а-ля Геббельс: тебя не слушают, с тобой не готовы что-то обсудить. С тобой встречаются, по бумажке зачитывают какие-то лозунги - и на этом все, дискуссия заканчивается. Если говорить о западной дипломатии, сегодня это, конечно, серьезный кризис, и таких мастодонтов, как (экс-госекретарь США Генри) Киссинджер, еще поискать", - сказал Мешков. По его мнению, в связи с этим Запад потерял способность находить решения. "Последствия очень серьезные, потому что нету диалога, нету возможности совместно вырабатывать какие-то решения, ведь признаки такой болезни сначала появились в международных организациях. Там работа начала делиться на две части: кулуарная работа, когда еще о чем-то можно было договориться. А потом все садились за круглый стол, каждый говорил о своем, и никто его не слушал. Он сказал и вышел из зала. С этой точки зрения особую ценность имела двусторонняя дипломатия, а сейчас она превратилась в то же самое: спорадические встречи и зачитывание методичек", - отметил посол. По словам Мешкова, на данный момент двусторонние контакты между Москвой и Парижем поддерживаются на уровне послов, тогда как в большинстве отраслевых министерств продолжает действовать запрет на контакты с российской стороной.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, алексей мешков, москва