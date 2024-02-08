https://ria.ru/20240208/diplomatiya-1926081931.html
Посол России заявил о кризисе западной дипломатии
Посол России заявил о кризисе западной дипломатии - РИА Новости, 08.02.2024
Посол России заявил о кризисе западной дипломатии
Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию в духе нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, что будет иметь серьезные последствия в будущем, ведь он РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:25
2024-02-08T09:25
2024-02-08T09:25
политика
алексей мешков
москва
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию в духе нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, что будет иметь серьезные последствия в будущем, ведь он более не способен к совместной выработке решений, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. Париж беспочвенно обвиняет Москву по любому поводу, вплоть до того, что Россия якобы приложила руку к "дезинформации" о распространении во Франции постельных клопов. По мнению дипломата, такой подход свидетельствует о кризисе не только французской, но и всей западной дипломатии. "Можно говорить о кризисе западной дипломатии. Дело в том, что последние тридцать лет американцы занимались тем, что разрушали вообще само понятие "дипломатия". Дипломатия, она имеет два лица: это наука, с одной стороны, и искусство, с другой. Это все было выкорчевано сначала американцами, потом к ним присоединились западные европейцы. Сегодня это мегафонная дипломатия а-ля Геббельс: тебя не слушают, с тобой не готовы что-то обсудить. С тобой встречаются, по бумажке зачитывают какие-то лозунги - и на этом все, дискуссия заканчивается. Если говорить о западной дипломатии, сегодня это, конечно, серьезный кризис, и таких мастодонтов, как (экс-госекретарь США Генри) Киссинджер, еще поискать", - сказал Мешков. По его мнению, в связи с этим Запад потерял способность находить решения. "Последствия очень серьезные, потому что нету диалога, нету возможности совместно вырабатывать какие-то решения, ведь признаки такой болезни сначала появились в международных организациях. Там работа начала делиться на две части: кулуарная работа, когда еще о чем-то можно было договориться. А потом все садились за круглый стол, каждый говорил о своем, и никто его не слушал. Он сказал и вышел из зала. С этой точки зрения особую ценность имела двусторонняя дипломатия, а сейчас она превратилась в то же самое: спорадические встречи и зачитывание методичек", - отметил посол. По словам Мешкова, на данный момент двусторонние контакты между Москвой и Парижем поддерживаются на уровне послов, тогда как в большинстве отраслевых министерств продолжает действовать запрет на контакты с российской стороной.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей мешков, москва
Политика, Алексей Мешков, Москва
Посол России заявил о кризисе западной дипломатии
Посол Мешков: Запад более не способен к выработке решений, это кризис дипломатии
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Запад сегодня способен лишь на мегафонную дипломатию в духе нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса, что будет иметь серьезные последствия в будущем, ведь он более не способен к совместной выработке решений, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков.
Париж беспочвенно обвиняет Москву
по любому поводу, вплоть до того, что Россия якобы приложила руку к "дезинформации" о распространении во Франции постельных клопов. По мнению дипломата, такой подход свидетельствует о кризисе не только французской, но и всей западной дипломатии.
"Можно говорить о кризисе западной дипломатии. Дело в том, что последние тридцать лет американцы занимались тем, что разрушали вообще само понятие "дипломатия". Дипломатия, она имеет два лица: это наука, с одной стороны, и искусство, с другой. Это все было выкорчевано сначала американцами, потом к ним присоединились западные европейцы. Сегодня это мегафонная дипломатия а-ля Геббельс: тебя не слушают, с тобой не готовы что-то обсудить. С тобой встречаются, по бумажке зачитывают какие-то лозунги - и на этом все, дискуссия заканчивается. Если говорить о западной дипломатии, сегодня это, конечно, серьезный кризис, и таких мастодонтов, как (экс-госекретарь США
Генри) Киссинджер, еще поискать", - сказал Мешков.
По его мнению, в связи с этим Запад потерял способность находить решения.
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"Последствия очень серьезные, потому что нету диалога, нету возможности совместно вырабатывать какие-то решения, ведь признаки такой болезни сначала появились в международных организациях. Там работа начала делиться на две части: кулуарная работа, когда еще о чем-то можно было договориться. А потом все садились за круглый стол, каждый говорил о своем, и никто его не слушал. Он сказал и вышел из зала. С этой точки зрения особую ценность имела двусторонняя дипломатия, а сейчас она превратилась в то же самое: спорадические встречи и зачитывание методичек", - отметил посол.
По словам Мешкова, на данный момент двусторонние контакты между Москвой и Парижем поддерживаются на уровне послов, тогда как в большинстве отраслевых министерств продолжает действовать запрет на контакты с российской стороной.
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