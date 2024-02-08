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"Оно растет". В ВСУ сделали откровенное признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.02.2024
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13:36 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/dezertiry-1926153590.html
"Оно растет". В ВСУ сделали откровенное признание о ситуации на фронте
"Оно растет". В ВСУ сделали откровенное признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 08.02.2024
"Оно растет". В ВСУ сделали откровенное признание о ситуации на фронте
Все больше солдат ВСУ дезертируют из-за остановки американской помощи Киеву, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:36
2024-02-08T13:36
в мире
киев
сша
израиль
джо байден
майк джонсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Все больше солдат ВСУ дезертируют из-за остановки американской помощи Киеву, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных."Здесь присутствует фатализм. Ситуация обстоит именно так, но нам все равно нужно выполнять наши задания. Количество дезертиров пока невелико, но оно растет", — поделился член украинского разведывательного подразделения Олег Войцеховский.В рядах ВСУ появляются сильные сомнения по поводу будущих поставок боеприпасов, говорится в материале.Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html
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в мире, киев, сша, израиль, джо байден, майк джонсон, вооруженные силы украины
В мире, Киев, США, Израиль, Джо Байден, Майк Джонсон, Вооруженные силы Украины
"Оно растет". В ВСУ сделали откровенное признание о ситуации на фронте

NYT: в ВСУ растут случаи дезертирства из-за прекращения военной помощи США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Все больше солдат ВСУ дезертируют из-за остановки американской помощи Киеву, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.
"Здесь присутствует фатализм. Ситуация обстоит именно так, но нам все равно нужно выполнять наши задания. Количество дезертиров пока невелико, но оно растет", — поделился член украинского разведывательного подразделения Олег Войцеховский.
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Вчера, 10:58
В рядах ВСУ появляются сильные сомнения по поводу будущих поставок боеприпасов, говорится в материале.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские войска столкнулись с острой нехваткой боеприпасов, и на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.
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