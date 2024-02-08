https://ria.ru/20240208/brendy-1926262249.html

Около 100 брендов представили туляки на конкурс брендов "Знай наших"

Около 100 брендов представили туляки на конкурс брендов "Знай наших" - РИА Новости, 08.02.2024

Около 100 брендов представили туляки на конкурс брендов "Знай наших"

Жители Тульской области подали порядка 100 брендов на конкурс "Знай наших" в текущем году, что в два раза больше, чем в предыдущем, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:26

2024-02-08T20:26

2024-02-08T20:28

тульская область

экономика

технологии

тульская область

россия

тула

светлана чупшева

алексей дюмин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Жители Тульской области подали порядка 100 брендов на конкурс "Знай наших" в текущем году, что в два раза больше, чем в предыдущем, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). В Туле прошла презентация идей и проектов, заявленных жителями региона на форум "Сильные идеи для нового времени" и конкурс растущих российских брендов "Знай наших". Организаторами выступают АСИ, фонд "Росконгресс". Соорганизатор – ВЭБ.РФ. "Форум "Сильные идеи для нового времени" и конкурс брендов "Знай наших" демонстрирует активную позицию жителей Тульской области, представителей бизнеса. Мы видим, как преображается регион, город Тула. Эта динамика изменений вдохновляет, отражается на настроении людей. Ждем Тульскую область 19-20 февраля на финале форума в Москве", – приводятся в материале слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проводится второй раз. "В прошлом году мы поддержали экологический проект "Без покрышек". Пункты приемы изношенных автомобильных шин в настоящий момент расположены на 30 площадках области. Если в 2023 году от региона подано порядка 100 идей и 50 брендов, то в этом году уже более 200 идей и 100 брендов представлено на платформе форума", – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Один из участников в номинации "Высокие технологии" - бренд "Аурика", который создал экосистему цифровых продуктов в области слуха. Слуховой аппарат можно настраиваться специалистами удаленно. Среди представителей креативных индустрий региона - бренд киносъемочного оборудования BlackUnicorn™. Компания разрабатывает и производит гиростабилизированное оборудование для кинематографистов, работающих над созданием рекламных роликов, музыкальных клипов, художественных фильмов, ТВ шоу, новостных и спортивных программ. Презентация идей и брендов прошла в рамках бизнес-миссии АСИ и ВЭБ.РФ в Тульскую область. Цель бизнес-миссии – вместе с представителями местной власти, жителями региона, предпринимателями и экспертами сформировать новые проекты и программы по развитию региона и страны в целом. "Бренды, конечно, впечатляют. Это большой результат", - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба АСИ.

https://ria.ru/20240110/tula-1920596663.html

https://ria.ru/20231120/premii-1910667797.html

https://ria.ru/20240110/muzei-1920582622.html

тульская область

россия

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, тульская область, россия, тула, светлана чупшева, алексей дюмин, игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси)