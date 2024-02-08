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В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.02.2024

В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе села Бессоновка Белгородского района, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:43

2024-02-08T16:43

2024-02-08T16:57

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 8 фев – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе села Бессоновка Белгородского района, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район