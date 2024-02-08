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В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.02.2024
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16:43 08.02.2024 (обновлено: 16:57 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/bpla-1926216219.html
В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа
В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе села Бессоновка Белгородского района, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:43
2024-02-08T16:57
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 фев – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе села Бессоновка Белгородского района, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район
В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

В Белгородской области система ПВО сбила БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 фев – РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в районе села Бессоновка Белгородского района, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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