https://ria.ru/20240208/bolezn-1926146180.html

Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x"

Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x" - РИА Новости, 08.02.2024

Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x"

Академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев считает, что в вопросе о "болезни х" речь идет об "искусственно созданных агентах",... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:11

2024-02-08T13:11

2024-02-08T13:11

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев считает, что в вопросе о "болезни х" речь идет об "искусственно созданных агентах", способных вызвать тяжелые пандемические расстройства. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает. "Речь идет об искусственных агентах, …об искусственно созданных агентах, способных вызвать тяжелые пандемические расстройства… Теперь мы должны подготовить биологическую защиту", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.

https://ria.ru/20240208/akademiya-1925049792.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия