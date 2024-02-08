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Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x"
Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x" - РИА Новости, 08.02.2024
Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x"
Академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев считает, что в вопросе о "болезни х" речь идет об "искусственно созданных агентах",... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:11
2024-02-08T13:11
2024-02-08T13:11
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев считает, что в вопросе о "болезни х" речь идет об "искусственно созданных агентах", способных вызвать тяжелые пандемические расстройства. На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает. "Речь идет об искусственных агентах, …об искусственно созданных агентах, способных вызвать тяжелые пандемические расстройства… Теперь мы должны подготовить биологическую защиту", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Депутат заявил об искусственном происхождении "болезни x"
Депутат: "болезнь x" связана с деятельностью искусственно созданных агентов
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев считает, что в вопросе о "болезни х" речь идет об "искусственно созданных агентах", способных вызвать тяжелые пандемические расстройства.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.
"Речь идет об искусственных агентах, …об искусственно созданных агентах, способных вызвать тяжелые пандемические расстройства… Теперь мы должны подготовить биологическую защиту", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.
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