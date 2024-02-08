https://ria.ru/20240208/belgorod-1926249857.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:03

2024-02-08T19:03

2024-02-08T19:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

белгородский район

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия. Сообщение о ракетной опасности второй раз за четверг появилось в Telegram-канале мэрии в 17.26 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Мэрия объявила об отмене угрозы ракетной опасности через 1 час 12 минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также написал в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240208/poezd-1926249516.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область