https://ria.ru/20240208/belgorod-1926249857.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:03
2024-02-08T19:03
2024-02-08T19:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия. Сообщение о ракетной опасности второй раз за четверг появилось в Telegram-канале мэрии в 17.26 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Мэрия объявила об отмене угрозы ракетной опасности через 1 час 12 минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также написал в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности отменен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила об отмене угрозы ракетной опасности через час 12 минут