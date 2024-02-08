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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 08.02.2024 (обновлено: 19:04 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/belgorod-1926249857.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.02.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:03
2024-02-08T19:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия. Сообщение о ракетной опасности второй раз за четверг появилось в Telegram-канале мэрии в 17.26 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Мэрия объявила об отмене угрозы ракетной опасности через 1 час 12 минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также написал в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240208/poezd-1926249516.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область
В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила об отмене угрозы ракетной опасности через час 12 минут

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная бетонными блоками. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщила мэрия.
Сообщение о ракетной опасности второй раз за четверг появилось в Telegram-канале мэрии в 17.26 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Мэрия объявила об отмене угрозы ракетной опасности через 1 час 12 минут.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также написал в своем Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности отменен.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковБелгородский районБелгородская область
 
 
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