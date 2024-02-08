https://ria.ru/20240208/bali-1926232110.html
На Бали власти хотят перенести важные достопримечательности из-за пробок
На Бали власти хотят перенести важные достопримечательности из-за пробок - РИА Новости, 08.02.2024
На Бали власти хотят перенести важные достопримечательности из-за пробок
Власти индонезийского острова Бали планируют перенести центр туристических достопримечательностей из южной в западную часть острова, чтобы избежать огромных... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:23
2024-02-08T16:23
2024-02-08T17:47
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали планируют перенести центр туристических достопримечательностей из южной в западную часть острова, чтобы избежать огромных пробок, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Ранее сообщалось, что в канун Нового года на Бали десятки путешественников бросили свои машины и были вынуждены идти пешком в международный аэропорт Денпасара, поскольку пробки на дорогах достигли пика. По данным индонезийского портала Jakarta Globe, Уно указал на проблемы, с которыми пришлось столкнуться туристам во время новогодних праздников на юге Бали. "Правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги", – приводит издание слова министра. Уно добавил, что количество иностранных туристов, прибывших в Индонезию 2023 году, превысило установленный целевой показатель даже после нескольких его пересмотров. "Наша первоначальная цель по прибытию иностранных туристов составляла 7,4 миллиона. После анализа данных за первый квартал мы скорректировали цель до 8,5 миллиона. Шесть месяцев спустя мы были уверены, что годовой показатель может превысить 10 миллионов, основываясь на научных данных. Однако, выходит, что мы закончили год с цифрой 11,7 миллиона иностранных туристов", – пояснил чиновник.
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новости - туризм, бали, индонезия, денпасар
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Денпасар
На Бали власти хотят перенести важные достопримечательности из-за пробок
На Бали хотят перенести туристические достопримечательности из-за пробок
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали планируют перенести центр туристических достопримечательностей из южной в западную часть острова, чтобы избежать огромных пробок, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.
Ранее сообщалось, что в канун Нового года на Бали десятки путешественников бросили свои машины и были вынуждены идти пешком в международный аэропорт Денпасара
, поскольку пробки на дорогах достигли пика. По данным индонезийского портала Jakarta Globe, Уно указал на проблемы, с которыми пришлось столкнуться туристам во время новогодних праздников на юге Бали.
"Правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги", – приводит издание слова министра.
Уно добавил, что количество иностранных туристов, прибывших в Индонезию 2023 году, превысило установленный целевой показатель даже после нескольких его пересмотров.
"Наша первоначальная цель по прибытию иностранных туристов составляла 7,4 миллиона. После анализа данных за первый квартал мы скорректировали цель до 8,5 миллиона. Шесть месяцев спустя мы были уверены, что годовой показатель может превысить 10 миллионов, основываясь на научных данных. Однако, выходит, что мы закончили год с цифрой 11,7 миллиона иностранных туристов", – пояснил чиновник.
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