https://ria.ru/20240208/bali-1926232110.html

На Бали власти хотят перенести важные достопримечательности из-за пробок

На Бали власти хотят перенести важные достопримечательности из-за пробок - РИА Новости, 08.02.2024

На Бали власти хотят перенести важные достопримечательности из-за пробок

Власти индонезийского острова Бали планируют перенести центр туристических достопримечательностей из южной в западную часть острова, чтобы избежать огромных... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:23

2024-02-08T16:23

2024-02-08T17:47

туризм

новости - туризм

бали

индонезия

денпасар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838178001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4693a85c13e5370599a948bfa6374fe0.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали планируют перенести центр туристических достопримечательностей из южной в западную часть острова, чтобы избежать огромных пробок, заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Ранее сообщалось, что в канун Нового года на Бали десятки путешественников бросили свои машины и были вынуждены идти пешком в международный аэропорт Денпасара, поскольку пробки на дорогах достигли пика. По данным индонезийского портала Jakarta Globe, Уно указал на проблемы, с которыми пришлось столкнуться туристам во время новогодних праздников на юге Бали. "Правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги", – приводит издание слова министра. Уно добавил, что количество иностранных туристов, прибывших в Индонезию 2023 году, превысило установленный целевой показатель даже после нескольких его пересмотров. "Наша первоначальная цель по прибытию иностранных туристов составляла 7,4 миллиона. После анализа данных за первый квартал мы скорректировали цель до 8,5 миллиона. Шесть месяцев спустя мы были уверены, что годовой показатель может превысить 10 миллионов, основываясь на научных данных. Однако, выходит, что мы закончили год с цифрой 11,7 миллиона иностранных туристов", – пояснил чиновник.

https://ria.ru/20240208/inturist-1926114923.html

бали

индонезия

денпасар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, бали, индонезия, денпасар