https://ria.ru/20240208/avtonomera-1926055743.html
В Подмосковье появятся два новых кода для автомобильных номеров
В Подмосковье появятся два новых кода для автомобильных номеров - РИА Новости, 08.02.2024
В Подмосковье появятся два новых кода для автомобильных номеров
Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Московской области – 250 и 550, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T02:44
2024-02-08T02:44
2024-02-08T02:44
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Московской области – 250 и 550, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России. В ведомстве напомнили, что в Подмосковье с 2020 года выдают номера с кодом региона 790. "По их окончании будут выдаваться регистрационные знаки с кодом региона 250. Также в ближайшее время планируется выдача серии 550", – уточнили в ГУ МВД в ответ на запрос агентства. В главке объяснили появление новых кодов тем, что в регионе зарегистрированы более 3,5 миллионов автомобилей, и каждый год проводятся более 600 тысяч операций по регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационные данные машин. Сейчас в Подмосковье используют шесть кодов – помимо 790, это 50, 90, 150, 190, 750.
https://ria.ru/20231221/matvienko-1917219318.html
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московская область (подмосковье), общество, россия
Московская область (Подмосковье), Общество, Россия
В Подмосковье появятся два новых кода для автомобильных номеров
МВД: в Подмосковье появятся новые коды 250 и 550 для автомобильных номеров
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Два новых кода для автомобильных номеров появятся в Московской области – 250 и 550, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД России.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье с 2020 года выдают номера с кодом региона 790.
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"По их окончании будут выдаваться регистрационные знаки с кодом региона 250. Также в ближайшее время планируется выдача серии 550", – уточнили в ГУ МВД в ответ на запрос агентства.
В главке объяснили появление новых кодов тем, что в регионе зарегистрированы более 3,5 миллионов автомобилей, и каждый год проводятся более 600 тысяч операций по регистрации, перерегистрации и внесении изменений в регистрационные данные машин.
Сейчас в Подмосковье используют шесть кодов – помимо 790, это 50, 90, 150, 190, 750.
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