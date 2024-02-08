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В Минобрнауки заявили о росте числа аспирантов в российских вузах - РИА Новости, 08.02.2024
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Наука
 
17:16 08.02.2024 (обновлено: 18:01 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/aspiranty-1926224996.html
В Минобрнауки заявили о росте числа аспирантов в российских вузах
В Минобрнауки заявили о росте числа аспирантов в российских вузах - РИА Новости, 08.02.2024
В Минобрнауки заявили о росте числа аспирантов в российских вузах
Российская наука молодеет и сейчас является одной из самых молодых в мире, в российских вузах растет количество выпускников, окончивших аспирантуру защитой... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:16
2024-02-08T18:01
наука
общество
россия
константин могилевский
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская наука молодеет и сейчас является одной из самых молодых в мире, в российских вузах растет количество выпускников, окончивших аспирантуру защитой диссертации, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. "Наша наука молодеет и сейчас является одной из самых молодых в мире: 44,1% в 2022 году ученых в возрасте до 39 лет, а в 2010 было 35,5%. И наибольший рост происходит в возрастной группе от 30 до 39 лет, то есть это уже не выпускники университетов, это люди молодые, но с опытом научной работы, это значит, что у нашей науки хорошее будущее. Растет численность обучающихся в аспирантуре, и при этом растет процент окончивших аспирантуру защитой диссертации, это очень важно, эффективность аспирантуры растет", - сказал Могилевский в ходе пресс-конференции. Также, по словам замминистра, в стране необходимо за короткие сроки решить задачу обеспечения технологического суверенитета России, для этого важно начинать профориентационную работу среди детей еще в средней школе. "Предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы в возможные короткие сроки решить задачу обеспечения технологического суверенитета нашей страны… Очень важно, чтобы наши молодые люди, наши школьники ещё, заранее планировали бы именно так свою карьеру, чтобы мальчик или девочка ещё в средней школе захотели бы стать инженерами, потому что если такое решение принимается перед поступлением в вуз, то физику за два месяца не выучишь, её надо начинать учить сразу. И это большая такая просветительская работа, профориентационная", - добавил Могилевский.
https://ria.ru/20240208/nauka-1926220756.html
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общество, россия, константин могилевский, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Наука, Общество, Россия, Константин Могилевский, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
В Минобрнауки заявили о росте числа аспирантов в российских вузах

Минобрнауки: российская наука сейчас является одной из самых молодых в мире

© РИА Новости / Денис АбрамовМолодые ученые
Молодые ученые - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Молодые ученые. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская наука молодеет и сейчас является одной из самых молодых в мире, в российских вузах растет количество выпускников, окончивших аспирантуру защитой диссертации, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
«
"Наша наука молодеет и сейчас является одной из самых молодых в мире: 44,1% в 2022 году ученых в возрасте до 39 лет, а в 2010 было 35,5%. И наибольший рост происходит в возрастной группе от 30 до 39 лет, то есть это уже не выпускники университетов, это люди молодые, но с опытом научной работы, это значит, что у нашей науки хорошее будущее. Растет численность обучающихся в аспирантуре, и при этом растет процент окончивших аспирантуру защитой диссертации, это очень важно, эффективность аспирантуры растет", - сказал Могилевский в ходе пресс-конференции.
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Также, по словам замминистра, в стране необходимо за короткие сроки решить задачу обеспечения технологического суверенитета России, для этого важно начинать профориентационную работу среди детей еще в средней школе.
"Предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы в возможные короткие сроки решить задачу обеспечения технологического суверенитета нашей страны… Очень важно, чтобы наши молодые люди, наши школьники ещё, заранее планировали бы именно так свою карьеру, чтобы мальчик или девочка ещё в средней школе захотели бы стать инженерами, потому что если такое решение принимается перед поступлением в вуз, то физику за два месяца не выучишь, её надо начинать учить сразу. И это большая такая просветительская работа, профориентационная", - добавил Могилевский.
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НаукаОбществоРоссияКонстантин МогилевскийМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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