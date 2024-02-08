https://ria.ru/20240208/artilleriya-1926062136.html

Артиллерия уничтожила под Артемовском более двух отделений пехоты ВСУ

Артиллерия уничтожила под Артемовском более двух отделений пехоты ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024

Артиллерия уничтожила под Артемовском более двух отделений пехоты ВСУ

Артиллеристы ВДВ уничтожили более двух отделений пехоты ВСУ в опорном пункте у Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:08

2024-02-08T05:08

2024-02-08T05:08

специальная военная операция на украине

артемовск

артемовский

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воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 фев – РИА Новости. Артиллеристы ВДВ уничтожили более двух отделений пехоты ВСУ в опорном пункте у Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны России. "Подразделение 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 "Вена" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ ежедневно уничтожает живую силу и технику украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках к северо-западу от Артемовска... Прицельным огнем из самоходных орудий уничтожено более двух отделений пехоты противника", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществлялось расчетами беспилотных летательных аппаратов костромских десантников. "Время готовности у нас составляет не более 2 минут. Машина - это следующее поколение САУ ВДВ после 2С9 "Нона-С", с хорошими ходовыми качествами и работает любыми типами боеприпасов 120-го калибра, в том числе и с боеприпасами западного производства", - рассказал командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным "Ветер".

https://ria.ru/20240207/artilleriya-1925835547.html

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артемовск, артемовский, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины