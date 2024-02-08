https://ria.ru/20240208/alyaska-1926251505.html

Власти Аляски планируют отправлять деньги нацгварии в Техас

Власти Аляски планируют отправлять деньги нацгварии в Техас - РИА Новости, 08.02.2024

Власти Аляски планируют отправлять деньги нацгварии в Техас

Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по миллиону долларов в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:11

2024-02-08T19:11

2024-02-08T19:11

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что намерен тратить по миллиону долларов в месяц на отправку 100 военнослужащих местной национальной гвардии для помощи Техасу в урегулировании ситуации на границе. "Для меня отправка отправка нацгвардии на юг будет стоить около... миллиона долларов в месяц на сотню военнослужащих. Мы проверим, как обстоят дела с готовностью законодательного собрания (штата - ред.) финансировать отправку (нацгвардейцев - ред.), и я не против помочь Техасу в решении их ситуации на границе", - сказал губернатор Аляски во время пресс-конференции с журналистами, запись которой опубликована на сайте местной телерадиокомпании KTOO. В начале февраля губернатор Флориды Рон Десантис также объявил об отправке около тысячи нацгвардейцев возглавляемого им штата в Техас для оказания помощи в урегулировании ситуации на границе. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

https://ria.ru/20240205/granitsa-1925388231.html

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техас, аляска, сша, рон десантис, джо байден, в мире